Выборы на карантине: ЦИК предупредила об изменениях

Для избирателей с признаками простуды выделят отдельную кабину

Во время местных выборов, которые пройдут 25 октября по всей территории Украины, будут введены некоторые новшества, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Реклама

Как сообщили на Facebook-странице Центральной избирательной комиссии, постановление об организации и проведении выборов во время карантина было принято Кабинетом министров.

Так, избирателям стоит помнить: кроме паспорта, будет необходима и маска. Ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. Также стоит взять собственную ручку.

Отдельно на участке будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра, а на входе проведут температурный скрининг.

Реклама

"Для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении установят отдельную кабину и урну для голосования", – подчеркнули в ЦИК.

В тренде Диалог или жесткая конфронтация: какую риторику выберет Путин на Генассамблее ООН

Кроме того, на этих выборах столы не станут покрывать скатертями, чтобы упростить дезинфекцию помещения.

Те избиратели, которые находятся на самоизоляции или обсервации, смогут проголосовать по месту пребывания. Для этого им придется подать заявление в участковую избирательную комиссию.

Ранее Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

Документ, в частности, предусматривает, что будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всех лиц, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

Реклама

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама