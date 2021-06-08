Українська
$ 27,19
33,08
  1. Новости политики

Референдум заставит Раду принять закон об олигархах: "слуга народа" об "угрозах" Зеленского

8 июня 2021 21:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Корниенко рассказал, как отреагирует парламент, если президент вынесет на референдум олигархический закон

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что Верховная Рада примет законопроект об олигархах и не понадобится выносить этот вопрос на всеукраинский референдум, чем накануне пригрозил президент Владимир Зеленский.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба "СН".

Президент говорил, что вынесет этот вопрос на референдум, если Рада откажется принимать закон или принципиально изменит его.

"Если на референдум будет вынесен этот вопрос, и он получит одобрительный ответ от украинского народа, то Верховная Рада в течение года должна реализовать это в виде законопроекта. И за него нельзя будет не проголосовать, потому что это указание от народа, который тебя избирал. Верховная Рада будет вынуждена проголосовать этот закон", – сказал Корниенко.

В тренде
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Реклама

Нардеп считает, что парламент и так должен принять олигархический закон и без помощи референдума.

"До конца сессии (еще в июне) мы планируем в первом чтении законопроект проголосовать. Мы ждем альтернативный документ от "Европейской солидарности", – подчеркнул глава партии.

Читайте подробнее в нашем материале, для кого опасен закон об олигархах Зеленского и чего от него ожидать.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в
Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в "Нафтогазе" – СМИВласть
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в ВашингтонеВласть
Притула уходит из партии
Притула уходит из партии "Голос" и назвал причинуВласть
Вода в Крым в обмен на уступки России? В МИД отреагировали на слова Арестовича
Вода в Крым в обмен на уступки России? В МИД отреагировали на слова АрестовичаВласть
Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины Байденом
Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины БайденомВласть
Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против
Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против "Северного потока – 2"Экономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять