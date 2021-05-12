Когда Украина может вступить в НАТО? В правительстве оценили шансы

Процесс евроатлантической интеграции уже происходит, и его не остановить, считает Стефанишина

Ольга Стефанишина / Фото: Пресс-служба партии "Голос"

Украина может вступить в НАТО в ближайшие годы, однако этот процесс достаточно длительный.

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Это уже подтверждено генеральным секретарем, и в частности американскими, французскими и немецкими коллегами, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, только сейчас Украина начинает дискурс относительно получения ПДЧ, а процесс евроатлантической интеграции уже происходит, и его не остановить.

"Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины, но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть. Поэтому важно, что мы сейчас начинаем эту работу, политические переговоры", - добавила она.

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Как мы писали ранее, Украине для серьезного сближения с НАТО необходимо принять пять базовых законов. Верховная Рада может решить этот вопрос уже в этом году.

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