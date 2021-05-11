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Украина станет ближе к НАТО: в "Слуге народа" назвали 5 необходимых законов

11 мая, 14:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Некоторые из необходимых законов уже приняты. Верещук рассказала, что еще осталось

/ Фото: Facebook

Украине для серьезного сближения с НАТО необходимо принять пять базовых законов. Верховная Рада может решить этот вопрос уже в этом году.

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Об этом сказала член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает ГОРДОН.

По ее словам, у Киева перед НАТО есть пять обязательств в виде законопроектов, некоторых из них уже стали законами, а некоторые ждут согласования в парламенте.

"Среди базовых законопроектов приняты закон о разведке и закон об оборонных закупках. В первом чтении принят законопроект об СБУ. Сейчас идет дискуссия. Надеюсь, уже в июне мы увидим этот доработанный законопроект на голосовании в парламенте. Также нас ждет законопроект о государственной тайне – он дорабатывается в комитете. И еще один – законопроект о гражданском демократическом контроле. Он также в комитете, дорабатывается", – сказала Верещук.

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По ее словам, завершить принятие оставшихся законов планируется еще в этом году.

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