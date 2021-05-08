Саммит НАТО пройдет без Украины, но это нормально. У Зеленского опровергли фейк

Говорить, что Украину якобы не пригласили на заседание Альянса, некорректно, уверены в Офисе президента

Фото: nato.int

В соцсетях пишут, что якобы Украину не позвали на предстоящий саммит НАТО, на котором будут поднимать вопрос предоставления нашей стране Плана действий по членству. Но это не совсем так – дело в том, что Альянс принял решение провести заседание без стран-партнеров, только на уровне глав государств и правительств стран-членов. То есть говорить о том, что Украину "не пригласили", некорректно.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал заместитель главы Офиса президента (ОП) Игорь Жовква.

"Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина. В этом саммите примут участие только страны-члены", – сказал Жовква.

Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне 2019 или Страсбурге/Келе 2009, которые прошли только при участии стран-членов, напомнил представитель ОП. По его мнению, вполне логично, что после избрания нового президента США НАТО хочет провести встречу "в узком кругу".

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Главным же для Украины является содержательное наполнение саммита 14 июня. В ОП уверены, что тему Украины обязательно обсудят. Об этом уже заявляли ближайшие партнеры нашей страны – США, Канада, Германия, Франция и Польша, сообщил Жовква.

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Кроме того, решение НАТО еще может измениться.

"Мы не исключаем, что принятое позавчера в Штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным – за время, оставшееся до саммита, союзники могут его пересмотреть", – предупредил Жовква.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также опровергла фейк о том, что Украину якобы не пригласили на саммит НАТО. При этом ссылаясь на собственных "инсайдеров", журналист Игорь Соловей сообщал, что якобы такое решение было принято, потому что у Украины уже почти два года нет посла при НАТО.

Напомним, ранее в этом месяце президент Польши Анджей Дуда заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что на будущем саммите будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО.