Как Зеленскому провести опрос на выборах: в "ОПОРЕ" указали на важные моменты

Избирателю, прописанному на участке для голосования, нельзя дать опросник, чтобы он стоял в помещении и опрашивал граждан

Предложенный президентом Владимиром Зеленским опрос во время выборов 25 октября провести можно, но, чтобы это не нарушало избирательного законодательства, необходимо соблюсти определенные моменты.

Реклама

Глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook объяснила варианты.

Она отметила, что, например, избирателю, который прописан на участке для голосования, нельзя дать опросник в руки, чтобы он стоял в помещении и опрашивал граждан. Также никто не имеет права незаконно вмешиваться в ход голосования, как и препятствовать ему.

"Соответственно, законных оснований для организации опроса в помещении для голосования нет. Такие действия будут иметь негативное влияние на ход волеизъявления и не могут быть допущены", – написала Айазовская.

Представитель "ОПОРЫ" подчеркнула, что опрос можно проводить на улице, возле избирательного участка, и это может выглядеть в форме экзитпола, например. Но здесь уже играет важную роль момент – кого именно можно опрашивать, чтобы это не нарушало избирательного законодательства.

Реклама

Читайте также: Заманивают каннабисом: СМИ раскрыли один из вопросов "референдума" Зеленского

"Тех, кто еще не проголосовал и направляется в помещение, или тех, кто вышел из помещения? Если первых, то очень важно само содержание вопросов. Они не могут содержать агитации или скрытого стимулирования голосовать за партию, политическим/идейным лидером которой является президент. Если же опрос проводится на выходе из участков, то содержание вопросов не будет влиять на голосование, а лишь будет использовано в политических целях", – объяснила она.

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского объяснили общенациональный опрос 25 октября. В Офисе президента заявили, что не стоит это путать с референдумом, и отметили, что результаты такого опроса не будут иметь никаких юридических последствий.

В то же время в Комитете избирателей Украины заявили, что предложенный Зеленским опрос противоречит Избирательному кодексу. Там напомнили, что похожая инициатива об "опросах общественного мнения" на выборах недавно уже провалилась в парламенте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама