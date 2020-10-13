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  1. Новости политики

Это не референдум: у Зеленского объяснили общенациональный опрос 25 октября

13 октября, 13:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Опрос, проведенный во время выборов, не будет нести никаких юридических последствий

В Офисе президента рассказали, что предложенный президентом Владимиром Зеленским опрос во время выборов 25 октябряне является референдумом и не несет никакой юридических последствий.

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Об этом говорится в заявлении ОПУ.

На Банковой отметили, что не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опрос – это уже другой инструмент.

Зеленский ожидает, что предложенный им общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение. То есть государство поставит прямые вопросы обществу и рассчитывает получить прямые ответы без посредников (политиков и прочих "экспертов", манипулирующие общественным мнением).

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"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума в Конституции, не будет прямых юридических последствий. Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением о общественным мнением. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране", – говорится в заявлении.

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Отметим, что выборы впервые проводятся в "экстремальных" условиях – эпидемии коронавируса – и правительство в связи с этим ввело карантинные правила для украинцев на избирательных участках. Так, кроме паспорта будет необходима и маска, ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. Отдельно на участке будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра, а на входе проведут температурный скрининг. Читайте подробнее, как избиратели будут голосовать в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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опрос Владимир Зеленский Офис президента выборы 2020

Источник: Сегодня

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