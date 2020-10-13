Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости политики

Предложенный Зеленским опрос противоречит Избирательному кодексу – КИУ

13 октября, 14:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее Верховная Рада уже отклонила законопроект, которым предлагалось разрешить подобные опросы в день выборов

Президент Владимир Зеленский анонсировал некие пять вопросов для украинцев в день выборов 25 октября, однако в Комитете избирателей Украины напоминают: проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу.

Реклама

Об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook.

В КИУ напомнили, что недавно похожие инициативы об "опросах общественного мнения" уже вносили в парламент. Проведение таких опросов предлагалось разрешить в день голосования на общегосударственных или местных выборах, но законопроект не был принят.

В тренде
Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий – это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий. Учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс. Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу", – заявили в КИУ.

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского объяснили общенациональный опрос 25 октября. В Офисе президента заявили, что не стоит это путать с референдумом, и отметили, что результаты такого опроса не будут иметь никаких юридических последствий.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

опрос киу Владимир Зеленский местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Российская вакцина для украинцев: в
Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова КачурыПолитика
"Я задам тебе пять важных вопросов": Зеленский обратился к украинцам (видео)Политика
Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видео
Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видеоПолитика
Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра Харькова
Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра ХарьковаХарьков
"Виноваты предшественники": в Укроборонпроме прокомментировали новый скандал с закупками бронетехникиПолитика
Тихановская назвала единственное требование к Путину
Тихановская назвала единственное требование к ПутинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять