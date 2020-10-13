Предложенный Зеленским опрос противоречит Избирательному кодексу – КИУ

Ранее Верховная Рада уже отклонила законопроект, которым предлагалось разрешить подобные опросы в день выборов

Президент Владимир Зеленский анонсировал некие пять вопросов для украинцев в день выборов 25 октября, однако в Комитете избирателей Украины напоминают: проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу.

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Об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook.

В КИУ напомнили, что недавно похожие инициативы об "опросах общественного мнения" уже вносили в парламент. Проведение таких опросов предлагалось разрешить в день голосования на общегосударственных или местных выборах, но законопроект не был принят.

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"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий – это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий. Учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс. Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу", – заявили в КИУ.

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского объяснили общенациональный опрос 25 октября. В Офисе президента заявили, что не стоит это путать с референдумом, и отметили, что результаты такого опроса не будут иметь никаких юридических последствий.

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