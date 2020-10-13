Заманивают каннабисом: СМИ раскрыли один из вопросов "референдума" Зеленского

В предложенный президентом Владимиром Зеленским опрос на выборах 25 октября может войти вопрос легализации каннабиса. Такой вопрос может быть не случайным – чтобы привлечь молодежь на голосование.

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Об этом рассказали ZN.UA источники в Офисе президента.

Отмечается, что глава государства якобы изначально хотел включить в опрос вопросы Донбасса и Крыма. Но и есть вопрос для молодежи.

"Но это может быть слишком сенситивно. А идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все еще популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", – отметил собеседник.

В ОПУ отметили, что для опроса планируют напечатать пять миллионов анкет, а выдавать они будут возле избирательных участков в отдельных палатках – желающие смогут ответить на "вопросы Зеленского".

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Источники "РБК-Украина" тоже говорят о возможном вопросе касательно легализации каннабиса с расчетом на привлечение молодежи. Хотя ни в Офисе президента, ни в партии "Слуга народа" эту информацию официально подтвердить не смогли.

А вот вопрос Донбасса не будет внесен в список вопросов, уточнили несколько собеседников.

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского объяснили общенациональный опрос 25 октября. В Офисе президента заявили, что не стоит это путать с референдумом и отметили, что результаты такого опроса не будут нести никаких юридических последствий.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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