"Я задам тебе пять важных вопросов": Зеленский обратился к украинцам (видео)

До выборов осталось меньше двух недель и украинцев призывают прийти и решить, как страна будет жить дальше

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября. Представляем вашему вниманию главные месседжи, которые хотел донести до украинцев глава государства.

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Зеленский анонсировал принятие закона о народовластии. По его словам, до этого времени в Украине была только демоверсия народовластия. А теперь парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.

Президент готовит пять вопросов для украинцев. Он считает, что право народа Украины на собственное мнение – священно. 25 октября на избирательном участке он задаст нам пять важных вопросов, о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами.

Зеленский позвал украинцев на выборы 25 октября. Глава государства отметил, что едва ли не впервые в истории независимости людей действительно спросят, что они думают. Он обещает, что все будет так, как хотят украинцы.

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Как сообщали новости "Сегодня", на этом же мероприятии "Местные выборы-2020 и COVID-19" член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко указал на одну важную проблему. По его словам, законодательно не урегулирован вопрос голосования "коронавирусных украинцев", которые находятся на самоизоляции.

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Отметим, что выборы впервые проводятся в "экстремальных" условиях – эпидемии коронавируса – и правительство в связи с этим ввело карантинные правила для украинцев на избирательных участках. Так, кроме паспорта будет необходима и маска, ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. Отдельно на участке будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра, а на входе проведут температурный скрининг. Читайте подробнее, как избиратели будут голосовать в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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