НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисах

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в Турции, встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры проходили в историческом особняке Вахдеттина в Стамбуле.
По итогу встречи в Офисе президента Украины опубликовали совместное заявление двух лидеров. О чем они договорились:
- Турция безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы.
- Украина и Турция продолжат прилагать усилия для деоккупации Крыма и Севастополя, а также восстановления контроля Украины над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей.
- Украина и Турция продолжат совместно бороться за права человека в Крыму и Севастополе, за освобождение всех, кого незаконно лишили свободы, а также за улучшение условий жизни для граждан Украины, включая крымских татар, которые переехали на материковую часть страны.
- Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО и предоставление Украине статуса члена Программы расширенных возможностей.
- Турция поможет Украине достичь условий членства в НАТО, в том числе совместимости Вооруженных сил, включая проведение совместных военных учений.
- Усилия Киева и Анкары важны для укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе, поэтому развитию всестороннего сотрудничества между их военно-морскими силами уделяется особое значение.
- Создается новый формат украинского-турецкого диалога по вопросам политики и безопасности – ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два".
- Министерства обороны и другие причастные ведомства двух стран должны обеспечить успешную реализацию всех двусторонних проектов.
- Необходимо как можно скорее завершить переговоры насчет Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, активизировать сотрудничество в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и увеличить турецкие инвестиции в инфраструктурные проекты в Украине.
- Договорились провести Год Украины в Турции и Год Турции в Украине.
Кроме того, Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого I степени "за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".
Напомним, что, кроме Эрдоган, Зеленский и его супруга также встретились в Турции со Вселенским патриархом Варфоломеем.
Ранее в этом году Реджеп Эрдоган посетил Киев. Как его принимали и какие документы были подписаны, смотрите в видеосюжете:
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