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НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисах

16 октября, 20:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президенты Украины и Турции договорились усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в Турции, встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры проходили в историческом особняке Вахдеттина в Стамбуле.

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Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / Фото: Офис Президента Украины

По итогу встречи в Офисе президента Украины опубликовали совместное заявление двух лидеров. О чем они договорились:

  • Турция безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы.
  • Украина и Турция продолжат прилагать усилия для деоккупации Крыма и Севастополя, а также восстановления контроля Украины над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей.
  • Украина и Турция продолжат совместно бороться за права человека в Крыму и Севастополе, за освобождение всех, кого незаконно лишили свободы, а также за улучшение условий жизни для граждан Украины, включая крымских татар, которые переехали на материковую часть страны.
  • Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО и предоставление Украине статуса члена Программы расширенных возможностей.
  • Турция поможет Украине достичь условий членства в НАТО, в том числе совместимости Вооруженных сил, включая проведение совместных военных учений.
  • Усилия Киева и Анкары важны для укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе, поэтому развитию всестороннего сотрудничества между их военно-морскими силами уделяется особое значение.
  • Создается новый формат украинского-турецкого диалога по вопросам политики и безопасности – ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два".
  • Министерства обороны и другие причастные ведомства двух стран должны обеспечить успешную реализацию всех двусторонних проектов.
  • Необходимо как можно скорее завершить переговоры насчет Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, активизировать сотрудничество в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и увеличить турецкие инвестиции в инфраструктурные проекты в Украине.
  • Договорились провести Год Украины в Турции и Год Турции в Украине.

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Кроме того, Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого I степени "за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Напомним, что, кроме Эрдоган, Зеленский и его супруга также встретились в Турции со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Ранее в этом году Реджеп Эрдоган посетил Киев. Как его принимали и какие документы были подписаны, смотрите в видеосюжете:

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Турция Украина зона свободной торговли Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган
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