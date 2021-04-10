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Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию (фото)

10 апреля, 14:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он встретится с Эрдоганом

В субботу, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.

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Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

"Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского с женой в Турецкую Республику начался", – написал он.

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В ходе визита украинский президент встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством двух президентов проведут девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

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По словам Сидиги, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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Напомним, прошлый раз Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года. Тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", на следующей неделе Зеленский отправится во Францию для встречи с Эммануэлем Макроном.

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Турция Украина Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган
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