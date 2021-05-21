Новый суд Медведчуку не помог – семь важных вопросов и ответов по делу кума Путина

Когда политическая ситуация заставила Зеленского включиться в борьбу с Медведчуком, он это сделал достаточно решительно

Медведчука подозревают в государственной измене. Фото: коллаж "Сегодня"

Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и хищении национальных ресурсов. Известные украинские политологи ответили на семь сложных вопросов по расследованию против нардепа.

Почему расследование начали сейчас?

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Владимир Фесенко: Все изменилось в январе этого года. Потому что переговоры с Россией зашли в тупик, Путин вновь начал демонстрировать агрессию по отношению к Украине, начал демонстрировать давление. В это же время Медведчук начал агрессивную политическую кампанию против Зеленского.

Думаю, у Зеленского пришли к выводу, что терять нечего и надо отвечать на атаку. И ответили, нашли очень эффективный способ – санкции, а потом уголовное дело. Когда политическая ситуация заставила президента включиться в борьбу с Медведчуком, он это сделал достаточно решительно.

Почему расследование не открыли раньше?

Александр Палий: расследование против нардепа действительно нужно было открыть еще в 1991 году. Против него же уже было уголовное дело – в 70-х годах он избил 15-летнего подростка. Однако тот инцидент не закончился для него ничем серьезным. Судя по всему, его тогда завербовали КГБ.

А в последующее время политик систематически вредил Украине, где только мог. Например, вместе с Юлией Тимошенко Конституцию писал в 2009 году. А она была нацелена на то, чтобы парализовать оборону страны.

Что будет, если Медведчука не посадят?

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Александр Палий: лидер "ОПЗЖ" явно вредил стране, доказать это можно элементарно. И если не докажут, то это будет значит – либо сливают расследование, либо власть крайне недееспособна. А это очень опасно.

Будет ли Путин мстить?

Вадим Карасев: Многие считают, что стягивание войск к границам Украины и обострение ситуации на Донбассе были неким ответом Путина на блокировку телеканалов Медведчука и введение санкций против него. Возможно, Россия снова попробует оказать давление".

Руслан Бортник: Путин может возобновить эскалацию конфликта на Донбассе или же ввести какие-то ограничения для украинского бизнеса в РФ, но только после встречи с Байденом.

Кого накажут в случае провала расследования?

Непонятно. Но генпрокурор Ирина Венедиктова исключила, что подаст в отставку, если дело Медведчука провалится в суде.

"Я уйду в отставку, если я буду считать, что сделала профессионально неэтично что-то, потому что, если я сделаю преступление, меня по-другому уволят. Если Верховная Рада так решит — это будет их решение. Поэтому давайте исходить из того, честно я сделала работу или нечестно", — сказала она.

Что будет делать Медведчук после суда?

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Владимир Фесенко: судебный приговор нам еще долго придется ждать – не меньше 2-3 лет. Медведчук будет действовать в зависимости от политической ситуации – кто будет президентом, какое будет решение суда.

Если он получит срок, то окажется в заключении. И все. На карьере можно будет поставить крест. Я думаю, что нардеп выпадет из украинской политики. Как сказал Зеленский, конец эпохи Медведчука .

. Если же оснований для осуждения не будет, тогда он останется в политике, в Украине и попытается восстановить свое влияние.

Еще один вариант: Медведчуку и россиянам дадут понять, что оптимальный вариант для всех – если он уедет из страны.

Что показывает процесс против главы "ОПЗЖ"?

Александр Палий: Ничего. Мы видит мягкое преследование – в России Навального отравили и посадили в тюрьму, а у нас Медведчук сидит и раздает пресс-конференции.

Другие пророссийские силы совершенно не прессуются. Создается впечатление, что у нас один Медведчук российский агент. Но в реальности их намного больше.

Я думаю, что главу "ОПЗЖ" наказали за то, что россияне начали военную пропаганду против Украины и параллельно против Зеленского.