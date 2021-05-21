Новий суд Медведчуку не допоміг – сім важливих питань і відповідей щодо справи кума Путіна

Коли політична ситуація змусила Зеленського включитися в боротьбу з Медведчуком, він це зробив досить рішуче

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в державній зраді і розкраданні національних ресурсів. Відомі українські політологи відповіли на сім складних питань щодо розслідування проти нардепа.

Чому розслідування почали зараз?

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Володимир Фесенко: Все змінилося в січні цього року. Тому що переговори з Росією зайшли в глухий кут, Путін знову почав демонструвати агресію по відношенню до України, почав демонструвати тиск. Водночас Медведчук почав агресивну політичну кампанію проти Зеленського.

Думаю, у Зеленського прийшли до висновку, що втрачати нічого і треба відповідати на атаку. І відповіли, знайшли дуже ефективний спосіб – санкції, а потім кримінальну справу. Коли політична ситуація змусила президента включитися в боротьбу з Медведчуком, він це зробив досить рішуче.

Чому розслідування не відкрили раніше?

Олександр Палій: розслідування проти нардепа дійсно потрібно було відкрити ще в 1991 році. Проти нього ж вже була кримінальна справа – в 70-х роках він побив 15-річного підлітка. Однак той інцидент не закінчився нічим серйозним. Судячи з усього, його тоді завербували КДБ.

А в наступні часи політик систематично шкодив Україні, де тільки міг. Наприклад, разом з Юлією Тимошенко Конституцію писав в 2009 році. А вона була націлена на те, щоб паралізувати оборону країни.

Що буде, якщо Медведчука не посадять?

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Олександр Палій: Лідер "ОПЗЖ" явно шкодив країні, довести це можна елементарно. І якщо не доведуть, то це буде значить – або зливають розслідування, або влада вкрай недієздатна. А це дуже небезпечно.

Чи буде Путін мстити?

Вадим Карасьов: Стягування військ до кордонів України і загострення ситуації на Донбасі були відповіддю Путіна на блокування телеканалів Медведчука і введення санкцій проти нього. Можливо, Росія знову спробує чинити тиск.

Руслан Бортник: Путін може відновити ескалацію конфлікту на Донбасі або ж ввести якісь обмеження для українського бізнесу в РФ, але тільки після зустрічі з Байденом.

Кого покарають в разі провалу розслідування?

Не зрозуміло. Але генпрокурор Ірина Венедиктова виключила, що подасть у відставку, якщо справа Медведчука провалиться в суді.

"Я піду у відставку, якщо я буду вважати, що зробила професійно неетично щось, тому що, якщо я зроблю злочин, мене по-іншому звільнять. Якщо Верховна Рада так вирішить – це буде їхнє рішення. Тому давайте виходити з того, чесно я зробила роботу або нечесно", – сказала вона.

Що буде робити Медведчук після суду?

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Володимир Фесенко: судовий вирок нам ще довго доведеться чекати – не менш 2-3 років. Медведчук буде діяти в залежності від політичної ситуації – хто буде президентом, яке буде рішення суду.

Якщо він отримає строк, то опиниться в ув'язненні. І все. На кар'єрі можна буде поставити хрест. Я думаю, що нардеп випаде з української політики. Як сказав Зеленський, кінець епохи Медведчука.

Якщо ж підстав для засудження не буде, тоді він залишиться в політиці, в Україні і спробує відновити свій вплив.

Ще один варіант: Медведчуку і росіянам дадуть зрозуміти, що оптимальний варіант для всіх – якщо він виїде з країни.

Що показує процес проти глави "ОПЗЖ"?

Олександр Палій: Нічого. Ми бачимо м'яке переслідування – в Росії Навального отруїли і посадили до в'язниці, а у нас Медведчук сидить і роздає пресконференції.

Інші проросійські сили абсолютно не пресують. Створюється враження, що у нас один Медведчук російський агент. Але в реальності їх набагато більше.

Я думаю, що главу "ОПЗЖ" покарали за те, що росіяни почали військову пропаганду проти України і паралельно проти Зеленського.