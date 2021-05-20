Коротко и по делу. Ключевые заявления Зеленского на большой пресс-конференции

Глава государства, в частности, говорил о войне на Донбассе, встрече с Путиным и увольнении министров. "Сегодня" собрали главное

Зеленский провел большую пресс-конференцию / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, во время которой сделал ряд важных заявлений. В частности, о войне на Донбассе, встрече с Путиным и увольнении министров. "Сегодня" собрали главное.

Празднование 30-летия Независимости

Реклама

На День Независимости будет проведен большой военный парад – в Киеве, Днепре и Одессе.

Встреча с Путиным

По словам Зеленского, между Офисом президента и Россией начат разговор по поводу встречи политиков. Однако о месте проведения саммита пока не договорились.

Эпоха Медведчука заканчивается

Главе государства напомнили предвыборные билборды с обещаниями покончить с неприятными для украинцев эпохами предыдущих лет.

"Не помню, была ли там на билбордах "эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента Украины. Я считаю, что эта эпоха заканчивается", – ответил он.

Санкции против Коломойского и Фирташа

Реклама

Четкого ответа на вопрос журналиста президент не дал, однако с юмором отметил: "вы увидите еще много всего. Смотрите нас каждую пятницу".

Отставка Авакова

Глава МВД Арсен Аваков должен покинуть свою должность, если обвиняемые в деле Шеремета невиновны.

Референдум по Донбассу

Команда президента в скором времени представит на рассмотрение общества проект референдума "по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей".

Зеленский был против увольнения Степанова

Президент заявил, что до последнего был против увольнения министра здравоохранения Максима Степанова, но премьер-министр Денис Шмыгаль больше не мог работать с ним.

"Крымская платформа"

Это первая за 7 лет войны с Россией международная площадка по деоккупации Крыма. На саммите в августе будут приняты шаги по освобождению полуострова, несмотря на сопротивление России.

Реклама

"Это не просто саммит, где мы декларативно что-то подпишем. Там будут рассматриваться шаги по деоккупации. Мы откроем офис постоянно действующей "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно заниматься вопросами оккупированного Крыма и пленников. Вопросы азовского и черноморского регионов тоже будут рассматриваться", – сказал Зеленский.

О масштабных обысках в окружении Кличко

Президент отметил, что у него есть полномочия уволить градоначальника. Но он пока разрешает ему работать.

"Работайте, но не надо воровать деньги из бюджета", – сказал он.

"Северный поток – 2"

Если США отменят санкции против "Северного потока – 2" – это может быть большой геополитической победой РФ. Также Зеленский отметил, что есть риски того, что американские и российские власти обсудят некоторые вопросы, несмотря на договоренности с Украиной.

К убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

"Вероятность причастности при той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть... Я не знаю, кто убил Шеремета. Если бы я знал, я бы все сделал, чтобы этих людей арестовали".

Второй президентский срок

Реклама

Глава государства отметил, что еще даже не прошло половины первого его срока, чтобы думать о втором.

"Я считаю, что мы много успели. Есть много обещаний, и я не хочу, чтобы они остались в истории. Мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Это будет зависеть от тех вещей, которые я сделал или не сделал. Посмотрим, как будет … Уверен, что после меня будет еще лучший президент, чем я", – сказал политик.

Ермак пожертвовал репутацией ради Донбасса

Президент заявил, что глава ОП Андрей Ермак много делает, пожертвовав своей репутацией, чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным на долгие годы.

"Многое делает Андрей Ермак, отдавая силы, полностью отдав свою репутацию. Не хочу говорить из-за чего, из-за кого и зачем. Это большая война, большая информационная война. Поэтому мы цепляемся за этот процент очень сильно, чтобы не заморозить конфликт".

Будущее переговоров по Донбассу

Президент поддерживает идею привлечения США к переговорам по Донбассу. В то же время он выступает за "параллельный разговор" с Россией.

Аудит госземель в Конче-Заспе и Пуще-Водице

Зеленский попросил полную ревизию тех, кто проживает на госдачах. Он убежден: недопустимо, чтобы там проживали те, кто не имеет на это права по закону.

"Они все должны уехать. Вместо них не заедут люди, которые связаны со мной. Правда, если люди, которые за меня голосовали, они связаны со мной? Они могут", – сказал президент.

Перестановки в Кабмине и Нафтогазе

Правительство сменило министра энергетики, глав НАК "Нафтогаз" и НАЭК "Энергоатом" для того, чтобы эти компании лучше наполняли бюджет.

Судьба уволенных министров

Уволенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко будет работать в Офисе президента. Также в команде остается экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Приговор Порошенко

Глава государства подчеркнул, что его предшественник Петр Порошенко сделал много плохого на посту президента, и он уже стал ему приговором, возглавив государство.

Путин – убийца?

Зеленский ушел от ответа на вопрос, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина.

"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", – сказал он журналистке и прервал общение.