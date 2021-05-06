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Уже в очном формате. Ермак анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"

6 мая, 17:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Следующая встреча "нормандских советников" уже будет проходить не в формате видеоконференции

Андрей Ермак

Андрей Ермак / Фото: Офис Президента Украины

Следующая встреча советников "Нормандской четверки" (Украины, Франции, Германии и России) состоится в мае 2021 года.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, говорится на сайте Офиса президента.

Ожидается, что следующая встреча "нормандских советников" уже будет проходить не в формате видеоконференции, а состоится в очном формате.

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Недавно мы писали, что Российская Федерация предлагает провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Также ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от Банковой конкретных предложений по проведению встречи в "нормандском формате".

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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