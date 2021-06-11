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Будет полноценный визит – первые детали встречи Зеленского с Байденом

11 июня 2021 21:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас проходит согласование даты переговоров лидеров Украины и США, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба

Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в США. Коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в США. Коллаж "Сегодня"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в конце июля.

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Об этом в эфире "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, это будет полноценный визит в США. Сейчас проходит согласование даты переговоров лидеров, а также решается, какие темы будут затрагиваться в ходе встречи.

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"Мы уже начали его (визит – Ред.) готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями", – сказал Кулеба.

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Напомним, 7 июня состоялись телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена. Разговор состоялся перед первым заграничным турне американского президента, которое он совершит в Европу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе переговоров Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом в июле. Они также обсудили риски из-за достройки газопровода "Северный поток – 2", вступление Украины в ЕС и НАТО и ситуацию на Донбассе.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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