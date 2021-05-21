Медведчука хотят отправить в СИЗО: онлайн-трансляция из суда

Медведчук в суде вместе с соратниками. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу на решение Печерского суда Киева о домашнем аресте подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

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"Сегодня" ведет трансляцию из зала суда

Как известно, Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского суда – их не устраивает мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сторона обвинения будет просить содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

12:30. Медведчук с адвокатами на месте.

Дарина Филоненко, "Сегодня"

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Также в зале заседания много журналистов.

Дарина Филоненко, "Сегодня"

Перед входом в суд Медведчук заявил, что у следствия не появилось в деле никаких новых доказательств.

"Доказательства, которые были в материалах подозрения, доказательства, которые были предметом обоснования представления правоохранителями избрания мне меры пресечения – остались прежними. Они являются неэффективными и говорят о несправедливости в процессе подготовки подозрения", – сказал Медведчук.

Также он объяснил, что не мог передавать России секретные данные, поскольку не имел доступа к секретной информации с 2004 года (до того он работал в Администрации президента).

"Я никогда не владел секретной информацией за все эти годы. Я обладал доступом к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой Администрации (президента). После этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным, в том числе и будучи избранным народным депутатом в 2019 году", – сказал нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком