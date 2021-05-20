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Зеленский: Эпоха Медведчука заканчивается

20 мая, 13:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

При участии Зеленского СНБО ввел санкции против кума Путина, а потом уже суд отправил его под домашний арест – и это еще не конец

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что эпоха народного депутата и кума Путина Виктора Медведчука заканчивается. Об этом он сказал на большой пресс-конференции.

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Главе государства напомнили предвыборные билборды с обещаниями покончить с неприятными для украинцев эпохами предыдущих лет.

На вопрос журналиста, конец какой эпохи сейчас уже наступил и какая эпоха началась в Украине, он ответил: "Не помню, была ли там на билбордах "эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента Украины. Я считаю, что эта эпоха заканчивается".

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

В свою очередь Владимир Зеленский комментировал арест нардепа.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

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