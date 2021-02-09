Дверь НАТО открыта: Столтенберг дал Зеленскому совет по членству в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.

Реклама

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе, комментируя вопрос президента Зеленского к президенту Байдену "Почему Украина еще не в НАТО?".

Столтенберг напомнил, что в 2008 году на бухарестском саммите НАТО принял решение о том, что Украина в будущем станет членом Альянса. Но он подчеркнул, что Киев должен сосредоточить усилия на проведении реформ.

"Мы поддерживаем это решение и все решения этого саммита. Но фокус сейчас должен сохраняться на реформах. И я приветствую четкий месседж премьер-министра о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов", – заявил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что проведение реформ не только является "хорошим для Украины", но и приближает ее к членству, и добавил, что вопрос расширения НАТО и политики открытых дверей будет обсуждаться на саммите лидеров Альянса в 2021 году в Брюсселе, а также будет в центре проекта о будущем НАТО на следующее десятилетие.

Реклама

"Дверь НАТО остается открытой", – резюмировал Столтенберг.

Напомним, 8 февраля Зеленский подписал закон о допуске в Украину войск стран НАТО для участия в военных учениях на территории нашей страны.

Также напомним, замглавы Офиса президента, политический советник главы государства Игорь Жовква рассказал о главных приоритетах Киева в сотрудничестве с Западом и планах на ЕС и НАТО в 2021 году.

Смотрите также, что Зеленский говорил о членстве Украины в НАТО в июне-2019:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама