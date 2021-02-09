Двері НАТО відчинено: Столтенберг дав Зеленському пораду щодо членства в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україні потрібно сконцентруватися на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі.

Реклама

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на прес-конференції з прем'єром Денисом Шмигалем у Брюсселі, коментуючи запитання президента Зеленського до президента Байдена "Чому Україна ще не в НАТО?".

Столтенберг нагадав, що 2008 року на бухарестському саміті НАТО ухвалило рішення про те, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу. Але він підкреслив, що Київ повинен зосередити зусилля на проведенні реформ.

"Ми підтримуємо це рішення і всі рішення цього саміту. Але фокус зараз повинен зберігатися на реформах. І я вітаю чіткий меседж прем'єр-міністра про необхідність продовження реформ, щоб переконатися, що Україна має демократичний, політичний контроль над своїми оборонними інституціями і збройними силами, продовжує боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних інституцій", – заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу підкреслив, що проведення реформ не тільки є "хорошим для України", а й наближає її до членства, і додав, що питання розширення НАТО і політики відчинених дверей обговорять на саміті лідерів Альянсу 2021 року в Брюсселі, а також буде в центрі проекту про майбутнє НАТО на наступне десятиліття.

Реклама

"Двері НАТО залишаються відчиненими", – резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський підписав закон про допуск в Україну військ країн НАТО для участі у військових навчаннях на території нашої країни.

Також нагадаємо, заступник голови Офісу президента, політичний радник глави держави Ігор Жовква розповів про головні пріоритети Києва у співпраці з Заходом і плани на ЄС і НАТО 2021 року.

Дивіться також, що Зеленський казав про членство України в НАТО у червні-2019:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама