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Зеленский разрешил пустить в Украину войска НАТО

8 февраля, 15:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Всего в 2021 году на украинскую землю ступят около 11 тысяч иностранных военных

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который недавно приняла Верховной Рада, о допуске в Украину войск стран НАТО для участия в военных учениях на территории нашей страны.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины в этом году. В них примут участие около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных.

Международные учения в 2021 году в Украине:

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  • многонациональные учения по подготовке подразделений ВСУ (с участием военных США и других стран НАТО) – до 4 тыс. военнослужащих;
  • украинско-американские Rapid Trident – до 3 тыс.;
  • украинско-британские "Козак Мейс" – до 800;
  • украинско-американские Sea Breeze – до 2 тыс.;
  • украинско-румынские Riverine – до 200;
  • украинско-британские Warrior Watcher – до 300;
  • украинско-польские "Три меча" – до 400;
  • украинско-польские Silver Sabre – до 200.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские военные в 2021 году примут участие в 22 многонациональных учениях.

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НАТО учения закон Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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