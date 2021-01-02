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Какие у Украины планы на ЕС и НАТО в 2021 году: у Зеленского озвучили задачи

2 января, 11:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Офисе президента рассчитывают на важное заседание комиссии Украина-НАТО в этом году

В наступившем году Украина снова будет держать курс на ЕС и НАТО. Замглавы Офиса президента, политический советник главы государства Игорь Жовква рассказал о главных приоритетах для нашей страны в сотрудничестве с Западом в 2021 году.

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Об этом он написал в своей колонке на ZN.UA.

Среди важнейших задач в отношениях с ЕС:

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  • начало консультаций по обновлению Соглашения об ассоциации;
  • подписание Соглашения об общем авиационном пространстве уже в начале 2021 года;
  • подписание Соглашения о "промышленном бизвизе": в конце марта Еврокомиссия сможет предоставить свои выводы относительно готовности Украины к заключению соглашения и мы начнем выполнение соответствующих рекомендаций;
  • начало предметного диалога с ЕС по привлечению Украины к реализации Европейского "зеленого" соглашения.

В отношениях с НАТО задачи следующие:

  • максимально использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе;
  • Украина приложит все усилия, чтобы уже 2021 состоялось полноценное заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне;
  • ключевой задачей на следующий год является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров стран-членов НАТО на очередном саммите Альянса.

Напомним, недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не поддержит отказ от ЕС и НАТО.

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