Какие у Украины планы на ЕС и НАТО в 2021 году: у Зеленского озвучили задачи

В наступившем году Украина снова будет держать курс на ЕС и НАТО. Замглавы Офиса президента, политический советник главы государства Игорь Жовква рассказал о главных приоритетах для нашей страны в сотрудничестве с Западом в 2021 году.
Об этом он написал в своей колонке на ZN.UA.
Среди важнейших задач в отношениях с ЕС:
- начало консультаций по обновлению Соглашения об ассоциации;
- подписание Соглашения об общем авиационном пространстве уже в начале 2021 года;
- подписание Соглашения о "промышленном бизвизе": в конце марта Еврокомиссия сможет предоставить свои выводы относительно готовности Украины к заключению соглашения и мы начнем выполнение соответствующих рекомендаций;
- начало предметного диалога с ЕС по привлечению Украины к реализации Европейского "зеленого" соглашения.
В отношениях с НАТО задачи следующие:
- максимально использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе;
- Украина приложит все усилия, чтобы уже 2021 состоялось полноценное заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне;
- ключевой задачей на следующий год является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров стран-членов НАТО на очередном саммите Альянса.
Напомним, недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не поддержит отказ от ЕС и НАТО.
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