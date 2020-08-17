Угроза со стороны Беларуси: Зеленский провел закрытое совещание с силовиками

В последнее время обострились и отношения между Украиной и Беларусью из-за высказывания Лукашенко

Для Украины может измениться ситуация, если Россия введет войска в Беларусь. Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с силовиками и представителями областных госадминистраций из-за ухудшающейся ситуации в соседней стране.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Гарант считает, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину. Участники совещания детально проанализирована как внутриполитическую ситуацию в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

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Кроме того, Зеленский вместе с силовиками оценили все возможные сценарии дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом применения гибридных методов ведения войн в современном мире.

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На совещании проанализировали, есть ли угроза непосредственно для Украины, которая может возникнуть в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Беларуси Александр Лукашенко снова обвинил Украину. По его словам, вблизи белорусских границ страны НАТО якобы наращивают военное присутствие, а также выразил недовольство, что в Украине призывают провести новые выборы в Беларуси.

После этих слов у Зеленского резко ответили на обвинения Лукашенко. В Офисе президента Украины назвали поведение Лукашенко провокационным, а также припомнили ему отпущенных в Россию "вагнеровцев", которых тот обещал выдать Украине.

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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