Зеленский посоветовал украинцам не ехать в Беларусь

Президент Владимир Зеленский пообещал, что задержанные в Минске украинские журналисты будут освобождены – над этим сейчас активно работают наши дипломаты. Но пока он рекомендовал не ехать гражданам Украины в Беларусь. Об этом он сказал на брифинге во время посещения больницы в Борисполе.

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По его словам, МИД Украины вчера общался с белорусской стороной относительно задержанных украинцев.

"Там трое наших (статистка на сегодняшний день) задержанных украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры. Мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан в Украину… Пока что выясняются детали их местонахождения. Белорусская сторона сейчас должна идти на контакт. Наш министр говорит с их министром, посольство работает, и есть наши отдельные представители, которым мы предоставили возможность общаться относительно наших украинцев. Всех вернем, обязательно", – сказал президент.

Зеленский отметил, что украинцы уже проходили подобную ситуацию, которую сейчас переживают белорусы.

"Хочется, чтобы не было смертей, чтобы не было пострадавших и чтоб действительно власть находила диалог со своим обществом. Но пока что то, что мы с вами видим, – сложная, нестабильная и серьезная ситуация, – я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди были задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится более-менее стабильная ситуация", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", задержанным украинским волонтерам Константину Реуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Местные правозащитники говорят, что украинцы приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов. Согласно последней информации от главы МИД Украины, задержанных в Беларуси украинцев стало больше.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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