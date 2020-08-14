Беларусь отдала России задержанных наемников ЧВК "Вагнера"

32 "вагнеровца" уже находятся в РФ, еще один остался в Беларуси

Беларусь передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", которых в июле задержали в пригороде Минска.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Российской Федерации 14 августа.

"Тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", – говорится в заявлении.

Еще один мужчина – гражданин РФ и Беларуси – остался на территории последней.

Отмечается, что белорусские власти передали арестантов в рамках Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

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Стоит добавить, что Украина также требовала выдать ей часть задержанных – тех из них, кто участвовал в военных действиях на Донбассе или причастен к незаконной российской аннексии Крыма. На днях в Офисе генпрокурора Украины заявили об обращении к белорусским коллегам с запросом об экстрадиции 28 "вагнеровцев".

Кроме того, после интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко журналист Дмитрий Гордон выразил уверенность в том, что тот передаст их украинской, а не российской стороне.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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