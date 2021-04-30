3-5 министров в зоне риска – эксперт о серьезной встряске в Кабмине

На сегодняшний день говорят о возможной отставке Степанова и Марченко. Но и это еще не конец

Правительство Дениса Шмыгаля ждут серьезные перемены – в зоне риска несколько министров, которых могут уволить. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко.

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Говоря о возможном увольнении министра финансов Сергея Марченко (в Раде зарегистрирован проект постановления), он отметил, что есть определенное недовольство им и в Офисе президента, в частности состоянием переговоров с МВФ.

Но и это еще не конец – Кабмин могут покинуть еще несколько министров.

"Потенциально еще несколько министров, я бы сказал 3-5 министров в зоне риска. Я не буду говорить однозначно. Но сделаю намек: есть в зоне риска один министр, которого назначили в конце прошлого года. И якобы он был фаворитом президента. Но в последнее время были проведены расследования в Госгеокадастре (судя по всему речь идет о министре аграрной политики Романе Лещенко). И риски для этого министра существенно возросли", – сказал Фесенко.

Эксперт пришел к выводу, что вместо замены Кабмина в целом поменяют лишь несколько министров.

Напомним, в парламенте уже насобирали необходимое количество голосов для созыва внеочередного заседания, чтобы рассмотреть вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Но пока только депутаты хотят обратиться к Кабмину.

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