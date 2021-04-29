Когда могут уволить Степанова: Разумков назвал ориентировочную дату

Депутаты не первый месяц мечтают уволить министра здравоохранения, но майские праздники им все испортили

В Верховной Раде собрали голоса для внеочередного заседания, на котором хотят рассмотреть вопрос отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Вот только случиться это может не раньше 18 мая. Об этом сказал на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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По его словам, зарегистрированное в парламенте постановление предполагает обращение Рады к Кабинету министров с просьбой уволить главу Минздрава. Спикер рассказал, когда Рада может взяться за Степанова.

"Внести такое предложение на рассмотрение главы ВР они (депутаты) могут в любой момент. У меня будет три дня для созыва внеочередного заседания. Но мы понимаем, что сейчас идет Пасха, после этого у нас 9 мая, и я не уверен, что все депутаты будут в Киеве. Не уверен, что коллеги будут созывать внеочередное заседание в этот период", – сказал Разумков.

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Скорее всего, по словам спикера, вопрос Степанова могут рассмотреть не ранее 18 мая (на пленарной неделе).

Также сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал в эфире телеканала "Украина 24", что депутаты этой политсилы обсудят отставку Степанова после 10 мая.

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В свою очередь cайт "Сегодня" разбирался, могут ли уволить министра здравоохранения.