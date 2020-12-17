Верховная Рада назначила Лещенко министром аграрной политики

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании назначила Романа Лещенко новым министром аграрной политики и продовольствия Украины. Соответствующий проект постановления поддержали 242 народных депутата.

"Украина имеет мощны аграрный сектор, поэтому я говорил о возобновлении профильного министерства. Нам нужна эффективная государственная политика в сфере АПК, а также защита интересов украинских производителей. Первый шаг – это назначение профильного министра", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время представления кандидата.

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Сам же Лещенко тоже выступает за возобновление работы аграрного министерства.

"Все понимают, что аграрный сектор должен иметь свою стратегию развития … Очевидно, что сырьевой тип аграрного производства – это не то, на что заслуживает наше государство. Стратегия должна обсуждаться со всеми субъектами. Элементом реализации аграрной политики является наведение порядка в земельных правоотношениях", – сказал он, выступая перед депутатами.

До этого момента временно исполняла обязанности аграрного министра Ольга Трофимцева.

Что известно о Романе Лещенко

Окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Т.Шевченка (КНУ).

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В 2013 году занялся аграрным консалтингом, основав "Украинский аграрный центр".

С 1 октября 2019 по 10 июня 2020 гг. – уполномоченный президента Украины по земельным вопросам.

С 10 июня 2020 г. — председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Также сейчас является директором компании "Агродар ЛТД".

Как сообщали новости "Сегодня", 16 декабря Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

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