Еще одна отставка? В Раде хотят уволить очередного министра

Отставки главного финансиста страны добиваются 17 депутатов, а накануне в Слуге народа намекали на кадровые перестановки в Кабмине

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Документ уже опубликован на сайте парламента.

Реклама

Желающими уволить главного финансиста страны выступили 17 депутатов, из них 15 "слуг народа" и двое бывших "слуг".

Отметим, что накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул журналистам, что "могут быть еще несколько кадровых переназначений" в правительстве. Возможно, имел в виду и Марченко.

"Я имею в виду, что кто-то будет уволен, а кто-то трудоустроен. Я думаю, 2 кандидата", – сказал Арахамия.

В тренде Встреча Зеленского и Путина: в Кремле приоткрыли завесу переговоров

Реклама

Отметим, недавно Сергей Марченко поскандалил с главой исполкома Национального совета реформ Михеилом Саакашвили. Они обменялись оскорблениями, а главный реформатор страны обвинил министра финансов в причастности к коррупции на таможне.

Тем временем в правительстве может быть еще одна громкая отставка. Депутаты созывают внеочередное заседание Рады, чтобы рассмотреть вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Но пока только депутаты хотят обратиться к Кабмину.

Смотрите также в нашем сюжете о назначении нового министра энергетики: