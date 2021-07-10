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Санкции против Медведчука ослабили? В СНБО ответили на слухи

10 июля 2021 15:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Секретарь СНБО назвал сознательной дезинформацией слухи о частичной отмене санкции против нардепа

Санкции против Медведчука никто не отменял. Коллаж "Сегодня"

Санкции против Медведчука никто не отменял. Коллаж "Сегодня"

Санкции, которые в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел против нардепа Виктора Медведчука, действуют в полном объеме. Информация СМИ о том, якобы Медведчуку уже все разрешено – вранье, говорят в СНБО.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

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"Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то что "санкции не работают" – сознательная и целенаправленная дезинформация общества и не соответствует действительности", - написал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО опроверг слухи о том, якобы коммерческая структура купила сеть автозаправочных станций Медведчука.

"Также хочу дать совет отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, – не пытаться "порешать" привычным им образом вопрос снятия санкций или их ослабление", - добавил он.

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Напомним, ранее журналисты узнали, что Медведчук, судя по всему, спрятал от санкций свою самую дорогую яхту Royal Romance (около 200 миллионов долларов), якобы переписав на нового владельца.

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Также мы писали, что Печерский районный суд Киева на заседании 9 июля продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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