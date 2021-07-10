Санкции против Медведчука ослабили? В СНБО ответили на слухи

Секретарь СНБО назвал сознательной дезинформацией слухи о частичной отмене санкции против нардепа

Санкции против Медведчука никто не отменял. Коллаж "Сегодня"

Санкции, которые в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел против нардепа Виктора Медведчука, действуют в полном объеме. Информация СМИ о том, якобы Медведчуку уже все разрешено – вранье, говорят в СНБО.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

Реклама

"Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то что "санкции не работают" – сознательная и целенаправленная дезинформация общества и не соответствует действительности", - написал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО опроверг слухи о том, якобы коммерческая структура купила сеть автозаправочных станций Медведчука.

"Также хочу дать совет отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, – не пытаться "порешать" привычным им образом вопрос снятия санкций или их ослабление", - добавил он.

Напомним, ранее журналисты узнали, что Медведчук, судя по всему, спрятал от санкций свою самую дорогую яхту Royal Romance (около 200 миллионов долларов), якобы переписав на нового владельца.

Реклама

Также мы писали, что Печерский районный суд Киева на заседании 9 июля продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком