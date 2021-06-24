Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия

Президент заявил, что "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом он рассказал в интервью на канале "1+1".

Глава государства в частности заявил, что нашел быстрый инструмент для изменений в стране и назвал СНБО своим оружием.

"Мы пришли менять страну, давайте ее менять. Потому все, что у меня есть под рукой, вся власть, все мое оружие, СНБО – это один из этих видов оружия и я ее применяю", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения".

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"Если я по ходу жизни политической понимаю, что есть быстрый инструмент, быстрое оружие и я устал договариваться с теми или иными... если я должен со всеми договариваться – меня это, честно говоря, не устраивает. Я совершенно другой человек, я считаю, что любой человек у нас свободен, несмотря на уровень, на партию, на финансы – он ​​должен получить одно предупреждение, этого достаточно", – заявил президент.