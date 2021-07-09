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Новое заседание СНБО соберется в скором времени

9 июля 2021 13:25

Золотухина Инна , Татьяна Очеретяная

СМИ писали, что СНБО может собраться и 9 июля, но в ОП опровергли эту информацию

Пока не известно, какие вопросы будут рассматривать на заседании.

Пока не известно, какие вопросы будут рассматривать на заседании. / Фото: Офис Президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны планирует новое заседание в ближайшее время.

Некоторые СМИ сообщали, что Совет может собраться уже сегодня, 9 июля, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии сайту "Сегодня" опроверг эту информацию.

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По словам Подоляка, СНБО планирует провести заседание на следующей неделе. Повестку советник Зеленского не раскрывает.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.

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Кроме того, в июне СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. "Сегодня" собрали все, что известно о решениях.

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