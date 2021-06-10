Слуга народа рассказал, когда примут закон о коренных народах

Законопроект о коренных народах хотят принять до "Крымской платформы", заявил замглавы фракции

Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины может до конца текущей сессии принять за основу и в целом законопроект о коренных народах.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс".

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"Законопроект о коренных народах надо до "Крымской платформы" принять. Думаю, до конца текущей сессии будет. Мы хотели бы за основу и в целом. Вроде есть консенсус, там все не против", - сказал Корниенко.

Как известно, этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации.

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Напомним, РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины – назвали это "вопиющей провокацией". На это постоянный представитель президента Украины в Крыму (АРК) Антон Кориневич ответил, что российские депутаты даже не понимают разницу между коренными народами и национальными меньшинствами.

Кроме того, в ОПУ назвали 3 причины истерии Путина из-за закона о коренных народах.

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