Путин отрицает существование России? Резников пояснил разницу между коренными народами и нацменьшинствами

Вице-премьер напомнил, что понятие "коренные народы", было закреплено в украинской Конституции еще 25 лет назад

Заявления высшего руководства РФ, что законопроект о коренных народах в Украине ведет к дискриминации, – манипулятивны и лишены здравого смысла. Это понятие было закреплено в украинской Конституции еще 25 лет назад, а президент Владимир Путин подобными заявлениями отрицает существование России.

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Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Цензор.НЕТ".

Он добавил, что внесение законопроекта "О коренных народах Украины" полностью соотвествует Конституции.

"Понятие "коренные народы" было закреплено в Конституции Украины 28 июня 1996 года. Ровно 25 лет назад. В статьях 11, 92 и 119 Конституции еще четверть века назад было зафиксировано, что понятие "коренные народы" и "национальные меньшинства" не являются тождественными. При этом статьей 92 прямо предусмотрено, что права коренных народов и национальных меньшинств определяются исключительно законами Украины", – сказал Резников.

К своему закону у России вопросов нет?

Резников также отметил, что в российском законодательстве понятие коренного народа присутствует уже более 20 лет и в соответствующий перечень, входит 47 народов, но среди них "нет не только украинцев, белорусов, татар или якутов, но и самих россиян", и это Россию не смущает.

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"И российские власти не считает свой закон дискриминационным или "делящим на сорта". Наоборот – это подается как политика обеспечения прав и интересов, которые нуждаются в особой защите государства", – отметил вице-премьер.

Чем коренные народы отличаются от нацменьшинств

Резников также разъяснил, в чем разница между коренными народами и национальными меньшинствами.

Коренным народом считается этническая общность, которая составляет меньшинство в структуре населения страны и тесно связана своим происхождением с определенной территорией, но главное – в отличие от национального меньшинства – не имеет этнически родственного государственного образования. То есть нет собственного государства.

"Скажем, нет другого государства, кроме Украины, которое должно заниматься сохранением и развитием крымскотатарского языка. Поэтому крымские татары, караимы и крымчаки – это коренные народы, а, скажем, шведы, сербы или калмыки, которые живут на территории Украины несколько веков, национальные меньшинства", – уточнил Резников.

Путин не считает Россию государством?

По словам вице-премьера, в Украине живут представители более 100 национальностей, имеющих свои национальные государства, и высшие должностные лица Российской Федерации своими заявлениями "фактически поставили под сомнение, что у этнических русских есть свое государство".

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"По их словам выходит, что Россия не является государством. Я глубоко обеспокоен такой позицией, ведь это создает опасность нарушения прав и пренебрежения законными интересами этнических русских в России. Это вопиющий прецедент, на который должно отреагировать международное сообщество", – отметил Резников.

Напомним, накануне Владимир Путин "порадовал" несколькими громкими заявлениями, например, обвинил Украину в нацизме и заявил, что ракеты НАТО из нашей страны будут нацелены на Москву.

Мы также писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявление президента РФ Владимира Путина о законопроекте о коренных народах Украины выглядит странным и назвал его "пропагандистской накруткой".