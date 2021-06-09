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РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины: что ответили у Зеленского

9 июня 2021 11:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кориневич посоветовал не оглядываться на реакцию оккупантов, которые своей пропагандой хотят повлиять на украинцев

Госдума России в своем заявлении назвала вопиющей провокацией законопроект о коренных народах Украины. На это постоянный представитель президента Украины по Крыму Антон Кориневич ответил, что российские депутаты даже не понимают разницу между коренными народами и национальными меньшинствами.

Чем недовольна Россия?

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Госдума приняла заявление, в котором называет сам факт законодательной инициативы президента Владимира Зеленского вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами.

Фото: duma.gov.ru

Фото: duma.gov.ru

"Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2 % населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 %) и молдаван (0,54 %), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств в Украине. К коренным народам, в случае принятия неотложного закона, не вправе будут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки на Приазовье", – заявили российские депутаты.

Что на это ответили в Украине?

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Кориневич в Facebook написал, что реакция Госдумы РФ на внесенный Зеленским проект закона "О коренных народах Украины" более чем красноречива.

/ Фото: president.gov.ua

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"Здесь уже не важно, понимают ли депутаты Думы разницу между коренными народами и национальными меньшинствами, или нет. Здесь важно, что сама эта инициатива является реальным шагом, историческим решением со стороны Украины и государство-оккупант это прекрасно понимает, поэтому и пытается в привычный для себя способ повлиять на точку зрения общества. Не получится. Закон "О коренных народах Украины" нужен нашей стране. Не оглядываемся на реакцию оккупантов и идем вперед", – заявил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский одобрил Стратегию деоккупации Крыма. Она предполагает комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на возвращение полуострова Украине.

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Смотрите также заявление Зеленского в годовщину памяти жертв геноцида крымских татар:

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