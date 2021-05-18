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30 лет никто не делал: Зеленский подает законопроект о коренных народах

18 мая, 16:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине уже утверждена Стратегия деоккупации Крыма, а теперь хотят восстановить права крымских татар

Зеленский и крымские татары. Коллаж "Сегодня"

Зеленский и крымские татары. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что подает в Верховную Раду законопроект о коренных народах Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что ранее была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, которой предусмотрен основной приоритет – восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

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"И сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", – сказал Зеленский.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский одобрил Стратегию деоккупации Крыма. Она предполагает комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на возвращение полуострова Украине.

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