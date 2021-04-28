Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии"

Главная интрига предстоящей встречи – о чем будут говорить главы двух государств. Обе стороны уже назвали темы, о которых говорить не желают. А конкретные вопросы, которые могут обсудить президенты, пока не согласованы. Сайт "Сегодня" попытался понять, состоится ли встреча. А также выяснил, о каких темах для обсуждения может идти речь.

Киев: Мы не перейдем красные линии

Напомним, что в середине апреля Россия под предлогом военных учений стянула к украинских границам огромное количество войск. А 20 апреля президент Владимир Зеленский записал видеообращение и предложил Владимиру Путину встретиться.

В ответ Путин пригласил Зеленского посетить Москву.

Сейчас обе стороны заявляют, что не против переговоров. Но дата и место встречи пока не определены.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Владимир Зеленский предложил встречу российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Без прямых переговоров на высшем уровне этого достичь не удастся.

Тем временем сам Зеленский намекнул на новый формат переговоров относительно Донбасса.

"Это может быть расширение "нормандского формата", отдельный параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", – сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что переговоры о режиме тишины на Донбассе находятся на финальной стадии согласования.

А также прокомментировал предложение Путина начать прямой диалог с пророссийскими боевиками.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", – отметил глава государства.

Позже позицию украинской стороны подтвердил в интервью BBC глава МИДа Дмитрий Кулеба.

"Это "красная линия", которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. (...) Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", – сказал Кулеба.

Москва: Тему Крыма и Донбасса не обсуждаем

В ответ на слова президента Украины Кремль в свойственной ему манере дал понять, что не намерен напрямую решать вопросы оккупации Крыма и части Донбасса.

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины... Поэтому в любом случае предстоит прояснить еще много деталей", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил: "Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, поэтому тут нечего обсуждать", – сказал Песков.

Реклама

"Лучше переговоры, чем война"

Пока в экспертном сообществе нет единого мнения о том, состоится ли встреча Зеленского и Путина. Как и понимания того, какие результаты она может принести.

Владимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

"Лучше переговоры, чем война. Главная тема, которую надо обсуждать, – возобновление устойчивого перемирия на Донбассе. Договориться о чем-то большем вряд ли возможно", – сказал в комментарии "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Фото: facebook.com

Такого же мнения придерживается и политолог Вадим Карасев.

"Если "нормандский формат" и минский процесс не дают результата, можно попытаться решить вопрос один на один. Меркель скоро уйдет. Спецпредставителя США по Донбассу пока нет... Обстоятельства привели к тому, что Украина инициировала встречу. Зеленскому нужен мир, и он не собирается наблюдать военное обострение на границах Украины", – считает Карасев в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь политолог Тарас Сазонов считает, что сам факт переговоров о встрече еще ничего не означает.

"Мы видим, что Кремль сразу расставляет рамки и границы. Это звучит официально, публично, о том, что они не готовы общаться на тему Донбасса. Эту встречу могут организовать за день, за два, а может, и месяцы (может длиться подготовка к встрече. – Ред.)", - сказал он.

О том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин не готовы к диалогу, говорит и экс-глава МИД Павел Климкин.

"Пока что Зеленский и Путин занимаются взаимным троллингом, и это не приближает их даже к пониманию совместной повестки дня. Зеленский хочет обсуждать российскую агрессию, Донбасс, Крым. А Путин желает говорить о "русском мире", языке, религии и поставках воды в Крым. Для этого и приглашает Зеленского в Москву", - сказал он в эфире программы "Сегодня. День" на телеканале "Украина 24".

Аналогичное мнение высказал на телеканале "Украина 24" и эксперт-международник Андрей Бузаров. По его мнению, "планы о встрече двух президентов вряд ли реализуемы в условиях фактически не закончившейся эскалации на дипломатическом уровне".