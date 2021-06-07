Зеленский упрекнул ЕС и США в том, что они слабо давят на Россию. Зачем он так делает?

Зеленский Байден

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Германия и Франция ослабили свои позиции относительно России в вопросе конфликта на Донбассе, в результате забуксовали Минские соглашения. К решению проблемы украинский лидер хочет привлечь США, однако Америка и НАТО, по его словам, не спешат идти на помощь и защищать Украину от соседа-агрессора. Заявление резкое: в Евросоюзе убеждены, что делают для Украины, с учетом ассоциации и участия в переговорах в "нормандском формате", достаточно много. Сайт "Сегодня" разбирался в проблемах отношений Украины с ЕС и США, а также выяснял, чего ждать от западных партнеров.

"Осторожная" дипломатия

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что Германии и Франции следует сильнее поддерживать Украину. "Мы понимаем, что будем идти дальше в "нормандском формате". Я чувствую поддержку президента Франции Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, но считаю, что они должны поддерживать сильнее, они в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России", – сказал президент.

1 июня Зеленский снова обратил внимание на Европу, заявив в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что представители Германии и Франции не смогли прямо назвать Россию стороной конфликта на Донбассе на последней встрече советников лидеров стран "нормандского формата".

"Они снова включили такую "осторожную" дипломатию, с которой Украина не соглашается, так как Россия является стороной конфликта, и мы это понимаем", – подчеркнул президент.

4 июня свою ложку дегтя подбросил и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он заявил, что Францию и Германию следует считать ответственными за аннексию Крыма Причем, если Зеленский говорил о проблеме дипломатично, то Данилов рубанул как думал.

"Мы имеем дело с мощными игроками на территории Европы, которые заинтересовались в сотрудничестве с Российской Федерацией, – заявил Данилов. – Прежде всего это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами России. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ, когда почти все было готово, Грузии и Украине."

Заявления резкие. Критики власти даже засомневались, стоит ли так обострять отношения с нашими международными партнерами и союзниками. Но отметим, подобного рода заявления всегда появляются не на пустом месте. Зачем украинская власть критикует страны ЕС, а теперь еще и США?

Нормандская встреча. Фото: Reuters

По Минским соглашениям РФ не является стороной конфликта

Согласно Минским соглашениям, Россия не является стороной конфликта. Она – сторонний наблюдатель или миротворец. По этим соглашениям получается, что в Украине противостояние или гражданская война, а конфликтующих граждан хотят помирить участники минского процесса.

Соответственно, Россия категорически против пересмотра Минских соглашений. "Минский формат" видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из-за позиции России и осторожности Европы "нормандский процесс" забуксовал. Чтобы сдвинуть его с места, Зеленский хочет вовлечь в переговорный процесс США. Об этом "Сегодня" говорит глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Почему привлечь к переговорам США важно?

"Минские соглашения зашли в тупик. И посыл президента Украины относительно привлечения США абсолютно правильный. Но этого невозможно сделать без согласия России, которая категорически против новых участников переговоров и тем более США. Россию абсолютно устраивает нынешняя редакция Минских соглашений", – говорит Фесенко.

Привлекать США к переговорам также не желает и Европейский Союз. Как отмечает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, для Европы перспектива участия США в переговорах с Россией и Украиной является политическим поражением, означающим, что ЕС не может справиться сам с проблемами у своих границ. Однако ситуация все же может измениться.

"Ранее канцлер Германии Ангела Меркель была против участия США и Британии в минском процессе, хотя и она не отрицала возможности корректировки соглашений. Но через пять месяцев Меркель уходит с поста, а политик, который ее заменит, может согласиться и развить идею изменения Минских соглашений. Ее же может поддержать и Франция", – говорит Карасев "Сегодня".

Из этой логики заявления Зеленского выгодны Украине и совершенно оправданны. Более того, они еще и звучат вовремя. Как раз накануне смены власти в одном из европейских центров влияния – в Германии.

Нельзя казаться в Европе проамериканским

Теперь что до США. Белый дом поддерживает Украину – это хорошо известно. Но сейчас эта помощь практически не ощутима. Президент США Джо Байден готовится к встрече с Путиным. В зависимости от того, о чем они договорятся, и будет строиться политика США в Европе, в том числе по отношению к Украине.

Вероятно, поэтому Зеленский раскритиковал решение Джо Байдена не вводить санкции против компании – оператора "Северный поток – 2". Зеленский назвал трубопровод "настоящим оружием" в руках России, добавив, что только США были способны остановить его строительство.

"Я, определенно, не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США", – отметил Зеленский, добавив, что такое решение "не направлено на поддержку Украины".

Также Зеленский подчеркнул, что отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми. А последние действия США ослабляют уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке.

Поскольку переговоры Байден – Путин предваряют многочисленные политические консультации, уже сейчас эксперты прогнозируют, что эти переговоры будут непростыми для обеих сторон. Украина может стать одним из камней преткновения. Именно по этой причине, по крайней мере для внешнего наблюдателя, помощь Украине от США сейчас почти незаметна. Зеленский пользуется этой паузой, чтобы покритиковать Америку. И тем самым не выглядеть в глазах политиков Евросоюза проамериканским политиком.

Выглядеть проамериканским лидером в Европе – плохо. Одна из причин, по которой создавался Евросоюз, заключалась в экономическом соперничестве с Соединенными Штатами.

Не быть проамериканским – важно, в том числе в контексте Германии. Там в сентябре состоятся выборы в Бундестаг. В зависимости от их исхода на смену Ангеле Меркель может прийти или лидер ХДС Армин Лашет, или лидер "Зеленых" Анналена Бербок. Уже сейчас между ними минимальный разрыв. Бербок начинала политическую карьеру, протестуя против гонки вооружений и размещения ядерного оружия в Европе. Оружия, разумеется, американского. Чтобы договориться с Бербок, надо думать о собственном имидже.

Джо Байден. Фото: Reuters

Украина может вступить в НАТО быстрее, чем ожидается

Эксперты, опрошенные "Сегодня", допускают (хотя и не утверждают), что перспектива членства Украины в НАТО может быть ускорена, в зависимости от результатов переговоров Байдена и Путина. Это один из вероятных сценариев переговоров: США настаивают на том, чтобы Россия ушла с Донбасса. Россия отказывается. США лоббируют вступление Украины в НАТО, хоть и без территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР". Своими заявлениями для иностранной прессы Зеленский готовит почву.

"Если они действительно хотят видеть нас в составе НАТО, тогда нет смысла смотреть в бинокль в какое-то далекое будущее и обсуждать это будущее. Проблема должна быть решена немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас под угрозой, и именно сейчас нам нужна помощь", – сказал Зеленский в интервью изданию AXIOS.

Строго говоря, Данилов, вспомнив о том, как Франция и Германия не принимали Украину в НАТО, сделал такой же "информационный вброс". По мнению Карасева, это тоже было очень вовремя.

"Это попытка напомнить о себе, чтобы украинская проблема была рассмотрена, чтобы о нас не забыли. Нужно активно стучаться во все двери, чтобы вопросы Донбасса и Крыма были на радаре международной дипломатии", – объясняет Карасев.

Политолог также не исключает, что Украина будет торговаться с Европой относительно помощи по вступлению в НАТО.

"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 8-9 июня едет в Германию на переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Скорее всего, Кулеба попробует надавить на немцев с требованием ускорить процесс интеграции Украины в НАТО за то, что Запад снимает санкции с "Северного потока – 2", – говорит Карасев.

Фото: Reuters

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду. Сайт "Сегодня" выяснял, почему эта инициатива важна.

Также мы информировали, что Зеленский готов лично встретиться с Байденом перед его саммитом с президентом России Владимиром Путиным. Однако этой встречи не будет из-за скандала в "Нафтогазе Украины". В Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.