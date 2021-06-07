Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в "Нафтогазе" – СМИ

Зеленского хотели позвать в США, но передумали / Фото: Reuters, Сегодня, REUTERS/Gleb Garanich

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили в Вашингтон перед встречей президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина из-за скандала со сменой руководства "Нафтогаза Украины". Встреча Байдена и Путина назначена на 16 июня.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации президента США.

По данным издания, Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского перед саммитом Байдена с Путиным. Но в администрации президента США отказались развивать идею встречи "из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз".

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В Белом доме, по словам источника, это решение вызвало обеспокоенность, что Зеленский "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".

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Напомним, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. На смену руководства компании в обход наблюдательного совета негативно отреагировали в ЕС и США. Но в украинском правительстве уверяют, что для западных партнеров страны "фамилии ничего не значат" и их главное условие – сохранение рабочего курса компании.

Также в Белом доме заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов. В Украине ожидаемо не поддержали такое решение администрации президента США. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток – 2" будет означать поражение американской дипломатии.

А в ЕС опровергли заявления Путина, что Россия якобы достроила первую нитку "Северного потока – 2" вопреки санкциям и ограничениям: