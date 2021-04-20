Шулер против козявки – что не поделили Саакашвили и Марченко

В Украине вспыхнул конфликт между министром финансов Сергеем Марченко и главой исполкома Национального совета реформ Михеилом Саакашвили, во время которого политики перешли на личные оскорбления. Эксперты уверены, словесная перепалка чиновников является следствием противостояния политических групп за контроль над украинской таможней.

Инцидент начался с того, что Саакашвили обвинил Марченко в коррупции. После этого министр в интервью изданию LB.ua назвал экс-президента Грузии "шулером с большой дороги" и "гастарбайтером".

Шулер против козявки

Министр заявил, что Саакашвили приехал в Украину, чтобы попытаться воплотить некие идеи, но у него ничего не получилось, и теперь он обвиняет в своих провалах кого-то другого.

"Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер… я говорю, что условный товарищ С., покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, так как почему-то считается, что тебя должны носить на руках", – сказал Марченко.

В ответ глава Нацсовета реформ назвал министра "козявкой и ничтожеством". Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов". Я не понимаю, почему его терпит президент Зеленский. Наличие такого субъекта полностью компрометирует президента Украины и Администрацию президента. Я уже говорил это президенту Зеленскому, и буду повторять снова", – написал Саакашвили.

Чиновник также добавил, что его знает весь мир, а кто такой Марченко – знают лишь "такие контрабандисты как Романенко, Макаренко и другие".

"Его очень хорошо знает Азаров, у которого Марченко на протяжении 5 лет был помощником и даже официальным советником. Янович до сих пор называет его своим "самым талантливым учеником". С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета. У нас просто разные круги знакомств, которые пересекаются только там, где я слежу, чтобы не разворовали украинский бюджет, а этот тип со своими подельниками его активно разворовывают", – отметил Саакашвили.

Глава нацсовета реформ подчеркнул, что "низкопробный" министр финансов, за время пребывания на своей должности, ничего не сделал для улучшения благосостояния украинцев и даже, наоборот, систематически тормозил реформы, став защитником старых схем, и вернул в государственную систему "отпетых коррупционеров", сам же, при этом, стал "главным крышевателем контрабандных потоков".

Кадры решают все

По мнению политолога Вадима Карасева, конфликт между Саакашвили и Марченко возник из-за грядущих кадровых изменений на украинской таможне.

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"Саакашвили всегда был неравнодушен к таможне, еще с тех времен, когда работал на должности губернатора Одесской области. Одесса – это таможенные ворота Украины. После решения СНБО о необходимости борьбы с контрабандой, президент Зеленский будет инициировать смену кадров на таможне, поэтому тема контрабанды очень удачно подвернулась для Саакашвили, на чем он и решил сыграть", – объясняет "Сегодня" Карасев.

Эксперт отметил, что министр финансов, которому подчиняется таможня, будет пытаться удержать на должностях таможенников, которых он знает и может контролировать. В то же время Саакашвили может попытаться расставить своих людей на вакантные места после "президентской чистки" кадров.

"Сам Сакашвили врядли будет претендовать на высокий таможенный пост. Ему удобнее находится в тени, посадив в нужные кресла своих людей. При этом он может критиковать оппонентов, не неся ответственности. Это же он делает сейчас в конфликте с Марченко", – говорит политолог.

Противостояние между политическими группами

Директор Украинского анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также уверен, что данный конфликт между чиновниками возник из-за вопроса таможенной службы. "Саакашвили регулярно критикует структуры таможни. Еще месяца три назад он заявлял о масштабных хищениях на таможне и в фискальных органах, которые, по его словам, покрывал Минфин", – говорит он "Сегодня".

В то же время политолог отметил, что конфликт у главы Нацсовета реформ с министром финансов продолжается уже много лет. "В свое время Саакашвили поддерживал назначение Владимира Жмака на должность главы "Укрзализныци", а Минфин способствовал его увольнению. Соответственно, отношения Саакашвили и Марченко не сложились уже давно", – объясняет Бортник.

В то же время эксперт считает, что конфликт, который сейчас вспыхнул, произошел не только между чиновниками, а между целыми политическими группами. "Это конкуренция за политическое и экономическое влияние в стране. Грузинская группа пытается усилиться за счет атак на другие политические группы. В данном случае мы наблюдаем противостояние между ними за влияние на таможенную и фискальную службы", – резюмировал Бортник.

Напомним, 15 апреля СНБО анонсировал новый пакет санкций, которые будут введены против 12 физических и юридических лиц, причастных к контрабанде

Также новости "Сегодня" информировали, что после того, как президент Владимир Зеленский объявил о масштабных увольнениях украинских таможенников, стало известно о сокращении 125 сотрудников ведомства.

"Это конкуренция за политическое и экономическое влияние в стране. Грузинская группа пытается усилиться за счет атак на другие политические группы. В данном случае мы наблюдаем противостояние между ними за влияние на таможню и фискальную службу", – резюмировал Бортник.