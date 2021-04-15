Заседание СНБО: Зеленский анонсировал новые санкции против контрабандистов

Президент отметил, что некоторые фигуранты санкций имеют по несколько гражданств

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые пакет санкций против лиц, причастных к контрабанде. Соответствующий вопрос сегодня рассматривался на заседании СНБО.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Персональные санкции. СНБО будет вводить санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции к 12 лицам. Это не финал...", – отметил он.

Зеленский отметил, что некоторые фигуранты санкций против контрабандистов имеют по несколько гражданств.

"Этим занимается Служба безопасности. Видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств. Некоторые имеют даже три гражданства. С этим мы быстро разберемся", – добавил он.

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При этом глава государства не назвал фамилий или других подробностей.

Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ появилась информация, что Зеленский лишил украинского гражданства двоих контрабандистов из ТОП-10.

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