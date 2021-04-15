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Заседание СНБО: Зеленский анонсировал новые санкции против контрабандистов

15 апреля, 19:19

Виталий Семченко Виталий Семченко

Президент отметил, что некоторые фигуранты санкций имеют по несколько гражданств

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые пакет санкций против лиц, причастных к контрабанде. Соответствующий вопрос сегодня рассматривался на заседании СНБО.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Персональные санкции. СНБО будет вводить санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции к 12 лицам. Это не финал...", – отметил он.

Зеленский отметил, что некоторые фигуранты санкций против контрабандистов имеют по несколько гражданств.

В тренде
Теперь уже официально. Зеленский подписал закон, который приравнял е-паспорт к бумажному

"Этим занимается Служба безопасности. Видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств. Некоторые имеют даже три гражданства. С этим мы быстро разберемся", – добавил он.

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При этом глава государства не назвал фамилий или других подробностей.

Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ появилась информация, что Зеленский лишил украинского гражданства двоих контрабандистов из ТОП-10.

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