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"Это экономический терроризм": Зеленский ввел санкции против контрабандистов

2 апреля, 19:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Из-за контрабанды госказна недополучает 300 млрд гривен ежегодно

Украина ввела санкции против десяти человек, причастных к контрабанде из Украины.

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Как сообщил в видеообращении 2 апреля президент Владимир Зеленский, соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности Украины.

"Это экономический терроризм против Украины", – заявил он, отметив, что из-за контрабанды госказна недополучает 300 млрд гривен ежегодно.

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Имена и фамилии подсанкционных лиц Зеленский не назвал, но уточнил, что это "топ-десятка украинской контрабанды". Кроме того, были отстранены от исполнения обязанностей десятки сотрудников таможенных органов и начата разработка законов о криминализации недостоверного таможенного декларирования.

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