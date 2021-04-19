"Шулер с большой дороги, ты фейк": Марченко жестко ответил Саакашвили

Саакашвили обвинил министра финансов в коррупции на таможне, но получил от того резкий ответ

Министр финансов Сергей Марченко назвал шулером и гастарбайтером главу исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили и считает, что тот сам ничего не сделал в Украине и не имеет права никого упрекать. Об этом глава Минфина сказал в интервью LB.ua.

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По его словам, Саакашвили приехал в Украину, чтобы попытаться воплотить некие идеи, но не получилось, и теперь он обвиняет в своих провалах кого-то другого.

"Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер… я говорю, что условный товарищ С., покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, так как почему-то считается, что тебя должны носить на руках", – заявил Марченко.

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На обвинения Саакашвили о том, что Минфин виноват в коррупции на таможне, министр напомнил, что вопрос контрабанды касается правоохранителей.

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"Они делают такие предположения без малейшего критического анализа. Когда мы об этом говорим, они нас обвиняют в том, что мы коррупционеры. Это разве нормально? Поэтому я говорю, товарищ, ты сначала матчасть выучи, а потом будешь общаться с министром финансов", – добавил Марченко.

Напомним, 9 апреля в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили обвинял Марченко в причастности к коррупции на таможне: "Человек, который ни разговаривать не умеет, никогда ни одной разумной вещи от него не слышал, ни положительной идеи от него не слышал, все начинания блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связаны с системой коррупции, продолжает работать министром финансов".

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Из-за контрабанды госказна недополучает 300 млрд гривен ежегодно.

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