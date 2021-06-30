Люди второго сорта, встреча с Зеленским и Медведчук – что значат для Украины новые заявления Путина

Путин пытается настроить украинцев против Запада, но настроил против себя, говорят эксперты

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин провел ежегодную "прямую линию" с гражданами страны и ответил на их вопросы. Программа транслировалась на российских телеканалах в среду, 30 июня.

Во время своего выступления Путин рассказал о внутренних проблемах и достижениях России, а также несколько раз коснулся украинских вопросов. Сайт "Сегодня" проанализировал заявления российского президента относительно нашей страны и выяснил, что они значат.

Встречаться с Зеленским – бессмысленно

Президент РФ заявил, что не хочет встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока Киев сотрудничает с США, Францией и Германией.

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются же не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже", – сказал Путин. При этом он добавил, что все же не отказывается от встречи. "Надо только понять, о чем говорить", – отметил он.

Владимир Путин не желает говорить с Зеленским, но от встречи не отказывается / Фото: kremlin.ru

Отметим, что Владимир Зеленский многократно и публично говорил о том, что хочет обсудить с президентом РФ, а именно – решить вопрос Донбасса и Крыма. В то же время Путин пытается всячески отстраниться от переговоров по Донбассу, заявляя, что киевские власти должны разговаривать не с ним, а с представителями самопровозглашенных республик. Об этом "Сегодня" говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Украинская сторона категорически отказывается вовлекать в переговорный процесс представителей "ЛНР" и "ДНР", так как они полностью подконтрольны Кремлю, и акцентирует внимание на том, что Москва всячески пытается затянуть "нормандскую встречу". В результате переговорный процесс буксует", – говорит эксперт.

Путин обеспокоен преследованием Медведчука

Президент РФ считает, что в Украине принимают "абсолютно незаконные и неконституционные" решения в отношении оппозиции, в частности, нардепа Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом.

"Внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну в том числе на пути строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов", – говорит Путин.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков отмечает, что данный тезис Путина подтверждает, что политсила, которую представляет Виктор Медведчук, является дружеской России и продвигает интересы именно Москвы.

"Учитывая, что с 2014 года в Украине идет война, Путин, фактически, назвал Медведчука пособником российской агрессии", – считает политконсультант.

Обыски у Медведчука. Коллаж "Сегодня"

Украинский законопроект о коренных народах уменьшит количество русских

Президента РФ удивило, почему россиян в Украине не хотят признавать коренными жителями страны. По мнению Путина, принятие соответствующего закона может уменьшить общее количество русских.

"Руководство Украины явно недружественное по отношению к России. Это очевидно, иначе трудно было бы объяснить проект закона, который внесен президентом (Владимиром Зеленским. – Ред.) в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну это вообще просто уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, а теперь они объявляются там некоренными. Что это такое, к чему это приведет?" – сказал Путин.

По его словам, это может привести к тому, что части людей якобы придется уехать, вот только ехать им некуда. "Они будут чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Выдавливают русский язык из реальной практической жизни", – подчеркнул президент РФ.

Напомним, что ранее в Верховной Раде уже реагировали на данное обвинение Путина, подчеркнув, что в России путают понятия "коренные народы" и "национальные сообщества". В частности, об этом заявил нардеп от фракции "Голос", член делегации Украины в ПАСЕ Рустем Умеров.

"Коренные народы Украины – это те, которые сформировались на территории Украины. Они имеют свои отдельные язык и культуру, но не имеют другой исторической страны происхождения. Представители нацменьшинств имеют историческую родину за пределами Украины. А права национальных сообществ в Украине прописаны и защищаются отдельным законом", – написал Умеров на своей странице в Facebook.

Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustem.umerov.5

Украинцы и россияне – один народ

Президент РФ отметил, что не считает украинцев недружественным народом, поэтому Украина не попала в список "недружественных" России стран, в которой находятся только США и Чехия. "Я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ", – сказал Путин.

"Родство" украинцев и россиян президент РФ сравнил с родством евреев из разных языковых групп – идише- и ивритоговорящих, а также с мордвинскими подгруппами – ерзями, мокшами и шокшами. Вдобавок к этому Путин вообще назвал украинцев "русским народом".

"Русский народ всегда старались растащить, раздробить. Это еще со Средних веков – с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны", – поделился историческими "откровениями" российский лидер.

Третьим "аргументом" президент РФ привел унизительное деление населения Российской империи на "великороссов", "белороссов" и "малороссов". К последним относили этнических украинцев.

По мнению политологов, заявляя о едином народе, Путин демонстрирует имперские замашки и пытается настроить пророссийски настроенных украинцев против Запада. Путин как бы подчеркивает: "мы с вами один народ, мы должны сплотиться вместе против западного врага". Сергей Быков считает, что президент России своими действиями действительно смог сплотить украинцев против врага – но не Запада, а России.

"Когда Путин пришел к власти, он мечтал восстановить границы Российской империи. Позже его аппетиты уменьшились до размера границ СССР. Однако сегодня говорить об одном народе, мягко говоря, наивно, так как между украинцами и русскими возникла непреодолимая пропасть", – отмечает Быков.

Сергей Быков. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

РФ могла потопить эсминец Defender в Черном море, но не поддалась на провокацию Великобритании

Владимир Путин назвал провокацией инцидент с эсминцем ВМС Великобритании Defenderу берегов аннексированного Россией Крыма. По его мнению, если государство не признает Крым российским, то это не значит, что оно может устраивать подобные операции.

"Спрашивается, зачем было совершать такую провокацию? Чтобы показать, что без уважения относятся к выбору крымчан по отношению к Российской Федерации. Они там чего-то не признают. Не признавайте дальше. Зачем провокации", – сказал Путин.

Также Путин подчеркнул, что Россия могла потопить эсминец и ей бы за это "никто ничего не сделал". "Они приперлись к нашим границам. Из этой войны они бы не вышли победителем", – заявил российский лидер.

Путин отреагировал на инцидент с британским эсминцем. Коллаж "Сегодня"

О том, что это была провокация Великобритании, говорит "Сегодня" и военный эксперт, полковник запаса Сергей Жданов.

"Это была спецоперация Королевского ВМФ Великобритании и политическое унижение России", – уверен Жданов.

По мнению эксперта, инцидент был провокацией НАТО с целью проверки реакции России.

"Альянс убедился, что Россия его панически боится и не осмелится стрелять в НАТО", – объясняет Жданов.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко добавил, что на данную провокацию НАТО пошло в ответ на регулярные провокации России, чьи военные истребители часто нарушают воздушное пространство Европы, демонстрируя свою военную силу.

"Это была пощечина России за ее хамское поведение", – говорит он.

В то же время эксперты сомневаются, что российские военные смогли бы потопить британский эсминец HMS Defender, который является одним из самых современных и мощных военных кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании. Судно оснащено крылатыми ракетами, артиллерийскими и зенитными установками, а также боевыми вертолетами.

"Вооружение эсминца позволяет сбить те 20 самолетов, которые вылетели на его перехват, и утопить все российские корабли в радиусе 10 км. Это самый современный британский военный корабль. С его пусковой установки через каждые 10 секунд могут выходить 8 ракет, поражающих цели в воздухе, на воде и земле. Defender может сам справиться со всем Черноморским флотом России", – отметил Жданов.

Начало военного освоения украинской территории

Говоря о британском эсминце, который вошел в Крым, Путин отметил, что это является началом "военного освоения украинской территории".

"По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Меня беспокоит более фундаментальная вещь – начала военного освоения украинской территории. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот об этом мы должны думать", – сказал Путин.

Стоит отметить, что на территории Украины нет иностранных военных баз. Представители британской армии будут присутствовать на обновленных военно-морских базах в Бердянске на берегу Азовского моря и в Очакове на черноморском побережье. Это предусматривает меморандум о морском партнерстве, подписанный Украиной и Великобританией 21 июня на борту того самого эсминца Defender, о котором говорил Путин.

Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве. Фото: коллаж "Сегодня"

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, присутствие иностранных военных на украинских базах ВМС будет гарантией безопасности нашей страны от потенциального нападения России.

"На украинских военно-морских базах будут присутствовать военнослужащие Великобритании, которая является членом НАТО. Данный факт остановит вероятного противника от желания нанести удар по Альянсу", – объясняет Грабский.

Так что же хотел сказать Путин и главное – кому?

В целом можно сказать, что "прямая линия" Путина была ориентирована в первую очередь на граждан России, до которых президент пытается донести, что "братская" Украина попала под влияние Запада и стремится отвернуться от дружеской страны, попасть в НАТО и стать врагом России, при этом "унижая" и "выгоняя" из страны всех граждан с русскими корнями. В то же время Путин не обратил внимание на то, что во время его руководства страной Россия уже стала врагом Украины.

"Прямая линия" Путина была ориентирована в первую очередь на граждан России / Фото: kremlin.ru

Напомним, что Владимир Путин уже не в первый раз публично выражает опасения из-за сближения Украины и НАТО. Ранее в июне президент России открыто назвал вступление нашей страны в Альянс "красной линией" для РФ.

А обсуждение министрами иностранных дел Украины и Турции усиленного сотрудничества военно-морских сил двух стран заставило понервничать главу МИД РФ.