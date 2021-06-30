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"Это вызывает беспокойство". Путин пожаловался на "военное освоение" Украины

30 июня 2021 14:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент РФ в очередной раз публично выступил против сотрудничества Украины с западными странами и НАТО

Путин испугался сближения Украины и НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Путин испугался сближения Украины и НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Западные страны и, в частности, члены Североатлантического альянса начали "военное освоение Украины", говорит Владимир Путин.

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Об этом он заявил 30 июня, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

Путин считает это "более фундаментальным" вопросом, чем недавний инцидент с британским эсминцем HMS Defender возле берегов оккупированного Крыма.

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Президент России не указал, в чем именно проявляется это "освоение", сказав лишь, что, согласно Конституции Украины, на территории страны не могут быть военные базы иностранных государств.

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"Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Это вызывает беспокойство", – сказал Путин.

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Напомним, что он уже не в первый раз публично выражает опасения из-за сближения Украины и НАТО. Ранее в июне президент России открыто назвал вступление нашей страны в Альянс "красной линией" для РФ.

А обсуждение министрами иностранных дел Украины и Турции усиленного сотрудничества военно-морских сил двух стран заставило понервничать главу МИД РФ.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, смотрите в видеосюжете:

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