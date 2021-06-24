Українська
$ 27,27
32,6
  1. Новости политики

Обстрел британского корабля Defender у берегов Крыма – что это было на самом деле?

24 июня 2021 17:59

Богдан Приходько

Есть мнение, что британцы организовали военно-политическое унижение России, показав, что она не сможет доминировать в Черном море

В среду, 23 июня, в Черном море произошел инцидент между вооруженными силами России и Великобритании, который едва не перерос в боевое столкновение. Британский военный корабль HMS Defender прошел вблизи крымского мыса Фиолент. Его тут же начали преследовать российские корабли и самолеты.

Реклама

В репортаже корреспондента Би-Би-Си, который находился на корабле, слышно, как россиянин обращается к морякам Defender на английском: "Если вы не измените курс, я открою огонь".

Мыс Фиолент – это фактически Севастополь. Получается, британский военный корабль прошел в пределах видимости (на расстоянии 12 км) от базы Черноморского флота ВМС РФ.

Это случилось в тот же день, когда Россия заявила, что выступает против учений НАТО Sea Breeze, которые сейчас начинаются в Черном море. Именно ради этих учений пятью днями ранее Defender пришватровался в порту Одессы.

В Кремле это назвали провокацией. "Сегодня" выяснял, что же это было на самом деле.

Стрельба возле мыса Фиолент

Реклама

23 июня Министерство обороны РФ сообщило о предупредительной стрельбе по эсминцу ВМС Великобритании HMS Defender, который якобы нарушил "их" границу возле мыса Фиолент у оккупированного Крымского полуострова. Пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ открыл огонь в сторону английского судна, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасные авиабомбы. После этого HMS Defender покинул оккупированные воды, а британского посла и военного атташе вызвали "на ковер" в российские МИД и Минобороны.

Военные даже опубликовали видео, снятое якобы до атаки:

В свою очередь в Лондоне заявили, что никто их корабль не обстреливал. "В Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы", – сообщили в Минобороны Соединенного Королевства. По информации ведомства, HMS Defender "совершал мирный проход через территориальные воды Украины в согласовании с международным правом". "Defender совершал обычный транзит из Одессы в направлении Грузии по международно-признанному морскому коридору. При этом российские судна отслеживали его движение", – подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Реклама

Британские военные предположили, что РФ проводит в Черном море учения по артиллерийской стрельбе, а "выступление" россиян является предупреждением морского сообщества об их деятельности.

Но все это формальные ответы. Британцы, проходя вблизи Севастополя, вероятно понимали все последствия. А они представлялись простыми.

  1. Россияне будут встревожены случившимся.
  2. Они не станут открывать огонь по английскому кораблю.

Потому что именно так действовали и подразделения НАТО, когда Россия нарушала границы государств, которые входят в Североатлантический альянс.

Военные провокации для картинки в прессе

Западные СМИ не раз обращали внимание на то, что Россия регулярно создает военные провокации вблизи территории Евросоюза. Инциденты часто случались в 2014-2017 годах. Чаще всего это происходило над странами Балтии и Скандинавии. В 2015 году было зафиксировано более 400 нарушений со стороны россиян. Затем количество случаев стало меньше. Но все-таки инциденты происходят ежегодно.

Реклама

Британские СМИ еще в 2014 году сделали предположение: все это делается просто ради пиара – чтобы европейские медиа написали о военной мощи России. Никакой другой выгоды подобные маневры не приносят.

"Россия пытается всем напомнить, что она по-прежнему представляет серьезную силу в воздухе", – отмечал по этому поводу в 2014 году, в интервью Financial Times Джеймс Роджерс, лектор Балтийского колледжа обороны.

Российские истребители Су-35C нарушили воздушное пространство Эстонии

Российские истребители Су-35C нарушили воздушное пространство Эстонии / Фото: Минобороны РФ

Пощечина России за ее хамское поведение

Вероятно, Великобритания решила ответить России зеркальным способом, подведя к Севастополю, в котором расположена главная военно-морская база Черноморского флота ВМФ РФ, свой самый современный ракетный эсминец. Тем самым она показала миру, что Россия не настолько великая и грозная военная держава, какой пытается выглядеть. Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Это была спецоперация Королевского ВМФ Великобритании и политическое унижение России", – уверен Жданов.

По мнению эксперта, инцидент был провокацией НАТО с целью проверки реакции России.

"Альянс убедился, что Россия его панически боится и не осмелится стрелять в НАТО", – объясняет Жданов.

Он также отметил, что флот Великобритании придерживается международного морского права, согласно которому Крымский полуостров и часть Черного моря возле него являются территорией Украины.

"Россия даже не может предоставить доказательства обстрела британского корабля. А если бы они их предоставили, Великобритания могла бы обратиться в международный суд, обвинив Россию, устроившую стрельбу в украинском море, в пиратстве", – говорит Жданов.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко также подчеркивает, что Великобритания продемонстрировала свою позицию и позицию стран НАТО: "Крым – это Украина".

"Выполнение норм международного морского права является принципиальным для Великобритании, которая исторически себя считает "владычицей морей". У английских моряков это на генном уровне. Поэтому они крайне негативно относятся к России, которая постоянно нарушает международное право. Страны Большой семерки и НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Британцы подчеркнули, что Defender шел в украинских водах и не нарушал территорию России", – говорит он.

Романенко также отметил, что эсминец направлялся в Грузию, которая, как и Украина, планирует вскоре стать членом НАТО, а инцидент в море произошел в день, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.

"Это была пощечина России за ее хамское поведение", – говорит экс-замглавы Генштаба.

А если бы инцидент перерос в боевое столкновение

Эскадренный HMS Defender (бортовой номер "36") является одним из самых современных и мощных военных кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании. Судно оснащено крылатыми ракетами, артиллерийскими и зенитными установками, а также боевыми вертолетами.

"Вооружения эсминца позволяет сбить те 20 самолетов, которые вылетели на его перехват, и утопить все российские корабли в радиусе 10 км. Это самый современный британский военный корабль. С его пусковой установки через каждые 10 секунд могут выходить 8 ракет, поражающих цели в воздухе, на воде и земле. Defender может сам справиться со всем Черноморским флотом России", – говорит Жданов.

"Эсминец мог накрошить так, что мало бы не показалось", – добавляет Романенко. В то же время эксперты подчеркивают, что цели устроить морской бой у англичан не было.

Что об инциденте заявили в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил действия России, назвав случившееся наглядным доказательством того, что "агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам". "Необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", – заявил Кулеба.

Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел британского эсминца российскими войсками возле Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"

Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел британского эсминца российскими войсками возле Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"

В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович увидел в действиях россиян попытку срыва будущих учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и стран НАТО и враждебность в отношении международной безопасности.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что сообщения России о якобы нарушении британским эсминцем границ РФ в Черном море рассчитаны на россиян. "Это информационная психологическая операция, направленная в первую очередь на внутреннюю аудиторию Российской Федерации для того, чтобы показывать, что они оберегают родные границы и имеют врага. Главное для россиян – это проецировать угрозу на внутреннюю аудиторию", – сказал он.

Каких последствий стоит ждать Украине

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что скандал между Россией и Великобританией положительно отразится на нашей стране, так как в очередной раз привлечет мировое внимание к ситуации вокруг Крыма и к Крымской платформе.

"Россия пытается сделать заявку на господство в Черном и Азовском морях, которые мечтает превратить в свои "внутренние озера". Сейчас НАТО продемонстрировала, что не собирается с этим мириться и показала, что на демонстрацию военной силы может ответить контрходом", – говорит Карасев.

Кроме того, по словам эксперта, инцидент показал, что, помимо внимания к оккупации Россией Крыма, Украина может рассчитывать на еще большую военную помощь со стороны НАТО.

"Мы получим конкретный политический результат – увеличение возможностей для создания полноценного Военно-морского флота Украины, который вместе с союзниками сможет противостоять агрессии России", – резюмировал политолог.

Великобритания поможет Украине восстановить военный флот. Фото: ВМС Украины

Великобритания поможет Украине восстановить военный флот. Фото: ВМС Украины

Что было ранее

Британский эсминец HMS Defender D36 зашел в порт Одессы 18 июня. 21 июня на его борту состоялась церемония подписания Меморандума о реализации проектов морского партнерства между Украиной и Великобританией. С украинской стороны договор подписал заместитель министра обороны Александр Миронюк, а с британской – министр по вопросам оборонных закупок Джереми Квин. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Украина и Великобритания подписали Меморандум о морском партнерстве. Фото: ВМС Украины

Украина и Великобритания подписали Меморандум о морском партнерстве. Фото: ВМС Украины

22 июня 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины проинформировал о проведении совместных учений украинских и британских военных на эсминце. 23 июня посольство России в Соединенных Штатах выступило с призывом отказаться от проведения будущих учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
"Слуга народа" Тищенко задержал вылет самолета, пока записывал "видосик" (видео)Власть
Аваков уходит? Геращенко ответил на слухи об отставке главы МВД
Аваков уходит? Геращенко ответил на слухи об отставке главы МВДВласть
Глава Минздрава времен Януковича может получить 11 млн за выселение из Кончи-Заспы – расследование
Глава Минздрава времен Януковича может получить 11 млн за выселение из Кончи-Заспы – расследованиеУкраина
В ПАСЕ принята жесткая резолюция по Крыму: как отреагировали в России
В ПАСЕ принята жесткая резолюция по Крыму: как отреагировали в РоссииВласть
Чего ждать Украине от встречи Зеленского и Меркель
Чего ждать Украине от встречи Зеленского и МеркельВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять