"Минус Медведчук" – Зеленский впервые прокомментировал арест нардепа

По словам главы государства, решительные меры в отношении лидера "ОПЗЖ" могли бы ввести и предыдущие власти, но не хотели

Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние события вокруг расследования против народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.

Об этом сообщает "Фокус".

По словам главы государства, решительные меры в отношении лидера "ОПЗЖ" могли бы ввести и предыдущие власти, но не хотели.

"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", – отметил глава государства.

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Также Зеленский добавил, что Медведчук давно вышел за рамки просто крупного бизнеса, и он такой в стране не один.

"Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", – отметил президент.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева отправил депутата Виктора Медведчука под домашний арест – его подозревают в государственной измене. Сам политик назвал расследование против себя политической расправой, он отрицает все обвинения.

Также мы писали, что в студенческие годы Медведчук избил 15-летнего подростка. Политику грозило два года тюрьмы, однако наказания ему удалось избежать.