Крымские татары поддержали закон о коренных народах. Почему он так важен для них

Крымские татары поддерживают закон о коренных народах, который рассматривает Рада. Коллаж: "Сегодня"
Украинский законопроект о коренных народах соответствует Декларации ООН по правам человека и нормам Конституции. Так на упреки Москвы ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И призвал российского президента Владимира Путина защищать российские меньшинства, а не манипулировать украинскими нормами.
Законопроект о коренных народах Госдума России объявила "оскорбительным". Якобы он исключает из перечня россиян, белорусов и еще ряд нацменьшинств.
В чем существенная разница между нацменьшинствами и коренными народами? И почему важно, чтобы права последних были закреплены законодательно?
Расскажет корреспондент "Сегодня" Ирина Ухина.
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Крымский татарин Алимдар Билялов вспоминает: 2014 год стал потрясением для крымских татар.
Крымскотатарский народ начал активное ненасильственное сопротивление агрессору.
С тех пор в дома крымских татар удивительно часто наведываются российские силовики с обысками и арестами.
Алимдар – один из тех, кто активно отстаивает права своего народа. Но когда у младшей дочери диагностировали порок сердца – пришлось переехать в Киев. Здесь он создал крымскотатарский гостиный двор.
"Самая важная задача – это украинцев познакомить с крымскими татарами, с такими, какими они есть на самом деле. То есть это гостеприимство, это их культура, это их традиции, это их ценности", – говорит Алимдар Билялов.
Но, чтобы эта культура развивалась, говорит Алимдар, крымских татар как коренное население надо защитить на законодательном уровне.
"Это позволит не только отстаивать права крымских татар, но и стать в защиту, а в последствии вернуть Крым в состав Украины", – сказал он.
О важности законопроекта говорит и Абибулла. Он переехал из Крыма пять лет назад. В столице продолжает преподавать крымскотатарский язык.
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"Я считаю, что нужно защитить нас этим законом. Защитить свой язык, потому что он приходит в упадок. Все наши институты политические сейчас даже в Украине сугубо представительские, а это значит, что я напрямую не могу обратиться за защитой", –говорит он.
Вопрос коренных народов обсуждают в Украине уже 30 лет, и закона, который определял бы, кто они такие, еще не было. 18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес этот проект в Верховную Раду как неотложный. Он законодательно закрепляет, что коренные народы Украины – это крымские татары, караимы и крымчаки.
Этот закон просто дает определение, кто такие коренные народы, он помогает развиваться культуре, языку и также организационно или финансово представительным органам.
И, в отличие от нацменьшинств, у коренных народов нет другой исторической родины, кроме Украины. А вот закон о нацменьшинствах разрабатывают отдельно.
Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент может до конца текущей сессии принять за основу и в целом законопроект о коренных народах.
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