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Слуга народа рассказал, когда примут закон о коренных народах

10 июня 2021 21:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Законопроект о коренных народах хотят принять до "Крымской платформы", заявил замглавы фракции

Верховная Рада Украины может до конца текущей сессии принять за основу и в целом законопроект о коренных народах.

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Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс".

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"Законопроект о коренных народах надо до "Крымской платформы" принять. Думаю, до конца текущей сессии будет. Мы хотели бы за основу и в целом. Вроде есть консенсус, там все не против", - сказал Корниенко.

Как известно, этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации.

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Напомним, РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины – назвали это "вопиющей провокацией". На это постоянный представитель президента Украины в Крыму (АРК) Антон Кориневич ответил, что российские депутаты даже не понимают разницу между коренными народами и национальными меньшинствами.

Кроме того, в ОПУ назвали 3 причины истерии Путина из-за закона о коренных народах.

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